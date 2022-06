IIFA 2022: Kriti Sanon को मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, स्ट्रैप्लेस गाउन में ग्लैमरस लुक से बिखेरा जलवा

IIFA 2022 : कृति सेनन के बारे में अब हम क्या ही कहें. कृति बॉलीवुड की उन शाइनिंग स्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने बिना किसी गॉड फादर के अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. कृति सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपने फैशन सेंस से भी हर को इंप्रेस कर रही हैं.

बेस्ट एक्ट्रेस बनीं कृति सेनन

कृति ने आईफा 2022 में भी अपने स्टनिंग लुक से महफिल लूट ली. अवॉर्ड सेरेमनी में कृति का गॉर्जियस लुक देखकर फैंस उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. एक्ट्रेस के ड्रीमी लुक को अवॉर्ड सेरेमनी में जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया. लुक के अलावा कृति अपने टैलेंट के लिए भी छाई रहीं. कृति को उनकी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का आईफा 2022 अवॉर्ड मिला है.

ग्लैमरस है कृति का लुक

आईफा अवॉर्ड में यूं तो सभी स्टार्स शानदार लुक में पहुंचे. लेकिन कृति ने अपने ग्लैमरस अंदाज से हर किसी के दिलों को जीत लिया. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कृति स्ट्रैप्लेस गोल्डन थाई हाई स्लिट गाउन में डीवा लग रही हैं. एक्ट्रेस की ड्रेस की लॉन्ग ट्रेल पर फेदर का डिजाइन उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.

कृति ने अपनी गोल्डन स्टैप्लेस ड्रेस के साथ अपने बालों को मिडिल पार्टेड लुक देकर स्लीक हेयर बन बनया है. न्यूड लिपस्टिक और बोल्ड आई मेकअप में कृति का ग्लैमरस अंदाज देखने लायक है.

फैंस एक्ट्रेस के लुक पर फिदा हो रहे हैं और उनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं. फैंस कमेंट सेक्शन में She is so prettyyyy 😍🔥❤️, Gorgeous 😍😍😍, Woww😍😍❤️😍😍😍😍😍😍 लिखकर कृति की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. हमें तो कृति ने वाकई में इंप्रेस कर दिया है. आप भी बताइए आपको एक्ट्रेस का लुक कैसा लगा.