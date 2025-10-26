scorecardresearch
 

सैफ के लाडले इब्राहिम अली खान का टूटा घमंड? लगातार दो फिल्में हुईं फ्लॉप, बोले- यकीन नहीं...

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने इसी साल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. ओटीटी पर डेब्यू किया. काजोल, पृथ्वीराज, खुशी कपूर जैसे स्टार्स के साथ काम किया. लेकिन ये दर्शकों को अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी और एक्टिंग से लुभा नहीं पाए. अब इब्राहिम काम मांग रहे हैं.

इब्राहिम अली खान को हुई करियर की चिंता (Photo: Screengrab)
एक्टर इब्राहिम अली खान ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. पहली फिल्म थी 'नादानियां' और दूसरी 'सरजमीन'. दोनों ही दर्शकों के बीच कुछ खास कमाल न दिखा सकीं. इब्राहिम की एक्टिंग किसी को पसंद नहीं आई. अपने काम को लेकर इब्राहिम काफी ट्रोल भी हुए. हाल ही में एक इंटरव्यू में इब्राहिम ने इसपर बात की. 

इब्राहिम ने कही दिल की बात
Esquire India संग बातचीत में इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने शायद बॉलीवुड में कदम रखने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी. हालांकि, मैंने अपना एक्टिंग करियर कभी लाइटली नहीं लिया, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा शांत होना चाहिए था. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बॉलीवुड को ग्रांटेड लिया. या अपना बॉलीवुड में कदम रखने के चांस को ग्रांटेड लिया. मैं इस माइंडसेट से बॉलीवुड में उतरा था कि हो जाएगा. 

मैं बहुत मेहनत कर रहा था. अभी भी मैं अपनी स्पीच पर काफी मेहनत कर रहा हूं. पर कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि मुझे फिल्मों में आने की बात को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी. मैं केवल 21 साल का था, जब मैंने शूटिंग शुरू की. बाकी के लोग 25,26,27 की उम्र में ये सब कर रहे हैं. मुझे शायद अहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो सकता है. अगर सोचता तो शायद इतनी जल्दी मैं नहीं आता. 

लगातार दो फिल्में हुईं फ्लॉप
बता दें कि इब्राहिम ने फिल्म 'नादानियां' से डेब्यू किया था. इस फिल्म को शौना गौतम ने डायरेक्ट किया था. इसमें महीमा चौधरी, सुनील शेट्टी, दीया मिर्जा और जुगल हंसराज भी लीड रोल में नजर आए थे. पर क्रिटिक्स को ये फिल्म पसंद नहीं आई. फिल्म को केवल 12 फीसदी रेटिंग्स मिलीं. इसके बाद इब्राहिम को फिल्म 'सरजमीन' में काजोल के साथ देखा गया. रिलीज के 4 महीने बाद भी इब्राहिम को ट्रोलिंग मिल रही है. 

इब्राहिम ने बताया कि वो चीजों को सीख रहे हैं. परिवार है जो उन्हें ग्राउंडेड रख रहा है. इब्राहिम ने कहा- मेरे अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे. जब भी मैं किसी चीज को लेकर श्योर नहीं होता हूं तो परिवार को देखता हूं कि मैं कहां से आता हूं. वो मेरे लिए एक रिमाइंडर का काम करते हैं. मैं सैफ अली कान का बेटा हूं. बेबो, परिवार का हिस्सा हैं. मैं भी कर सकता हूं. बिल्कुल कर सकता हूं. 

इब्राहिम की जर्नी की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप से हुई हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है. जल्द ही इब्राहिम 'दिलेर' में नजर आने वाले हैं. कुणाल देशमुख की ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. इसमें श्रीलीला भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म सिनेमाघरों में साल 2026 में रिलीज होगी.

