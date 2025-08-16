scorecardresearch
 

'वॉर 2' ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, फैंस का प्यार देख खुश हुए ऋतिक-Jr NTR, कही ये बात

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फैंस थिएटर्स में जाकर इसे भरपूर प्यार दे रहे हैं जिसे देखकर दोनों लीड एक्टर्स काफी खुश हैं और फैंस का धन्यवाद कर रहे हैं.

वॉर 2 को मिले प्यार पर बोले ऋतिक-जूनियर एनटीआर (Photo: Instagram @hrithikroshan @jrntr)
'स्पाई यूनिवर्स' की नई फिल्म 'वॉर 2' का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे, जो अब फाइनली रिलीज हो चुकी है. इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी दमदार नजर आ रहा है. दो दिनों में फिल्म इंडिया में 100 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है. अब फैंस से मिलने वाले प्यार पर ऋतिक और जूनियर एनटीआर का रिएक्शन सामने आया है.

'वॉर 2' का बोलबाला, क्या बोले ऋतिक-जूनियर एनटीआर?

'वॉर 2' 14 अगस्त के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई थी. जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस से काफी मिक्स रिव्यूज मिले हैं. इस दौरान कई लोगों ने फिल्म में खामियां निकालने की कोशिश की. मगर लगता है कि फैंस को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो अपने स्टार्स को बड़े पर्दे पर छाते हुए देखना चाहते हैं. फिल्म ने अपने दूसरे दिन उम्मीद से कई गुना बेहतर कमाई की जिसे देखकर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर बेहद खुश हुए. 

उन्होंने अपने अंदाज में फैंस का धन्यावाद किया. 'वॉर 2' से जूनियर एनटीआर की 'स्पाई यूनिवर्स' में ऑफिशियल एंट्री हुई. उन्होंने फिल्म को मिलने वाले प्यार पर लिखा, 'मैं वॉर 2 के लिए आपका प्यार देख रहा हूं और जवाब में आपको भी मेरा पूरा प्यार… हमारे उस फिल्म के लिए जो हमने पूरे जुनून से बनाई है, ऑडियंस का ये सपोर्ट देखकर दिल खुश हो जाता है.'

A post shared by Jr NTR (@jrntr)

'वॉर' फ्रेंचाइजी की शुरुआत ऋतिक ने अपने किरदार 'कबीर' से की थी. इस फिल्म ने उन्हें ऑडियंस का भरपूर प्यार दिलाया है. अब 'वॉर 2' में भी वो फैंस को कबीर बनकर इंप्रेस कर रहे हैं. उनका प्यार देखकर ऋतिक ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा है, 'कबीर की दुनिया में कई लड़ाइयां जीती जा सकती हैं… लेकिन वॉर खत्म नहीं होती. 2019 में जन्मा ये किरदार, मेरे अंदर एक एक्टर और एंटरटेनर के तौर पर जोश और जुनून को और भी बढ़ा गया है.

'वॉर 2' से मिलने वाले प्यार पर क्या बोलीं कियारा आडवाणी?

ऋतिक आगे लिखते हैं, 'आपकी तालियों, चीखों और थिएटर्स में झलकती खुशी देखकर कबीर और भी बड़ा हो जाता है और मेरा दिल गर्व से भर जाता है. कबीर मेरा सबसे खास ऑन-स्क्रीन किरदार रहा है और हमेशा रहेगा. आपके प्यार और दुआओं के लिए दिल से धन्यवाद, खासकर वॉर 2 और कबीर के लिए.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

इस फिल्म में कियारा आडवाणी ने भी पहली बार अपने एक्शन अवतार को बड़े पर्दे पर उतारा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. उन्हें भी फैंस का काफी प्यार मिला जिसपर एक्ट्रेस ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आपका प्यार बहुत तेजी से बोल रहा है… आपकी स्माइल, आपकी तालियां, आपकी खुशी देखकर हमारे दिल झूम उठते हैं.'

बात करें 'वॉर 2' की, तो फिल्म ने इंडिया में कुल 109 करोड़ रुपये का टोटल कलेक्शन कर डाला है. फिल्म की रफ्तार अगर इसी तरह चलती रही, तो ये अपने पहले वीकेंड 150 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकेगी. इस फिल्म को 'ब्रह्मास्त्र' के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने बनाया है.

