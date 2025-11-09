मां जरीन खान के जाने से टूटा सुजैन खान का दिल, इमोशनल वीडियो शेयर कर बोलीं- मेरी भगवान...

बॉलीवुड में पिछले कुछ वक्त से मातम का माहौल छाया हुआ है. एक्टर और फिल्ममेकर संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर के दिन निधन हुआ. अगले दिन उनके बेटे जायद खान ने अपनी मां का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और रीति रिवाजों के साथ किया. इस मौके पर उनकी बेटी सुजैन खान भी शामिल थीं, जो अपने परिवार का सहारा बनकर खड़ी दिखीं.

और पढ़ें

मां जरीन खान के लिए क्या बोलीं सुजैन खान?

जरीन खान, बॉलीवुड की सबसे जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक थीं. उनका परिवार इस इंडस्ट्री के साथ काफी समय से जुड़ा है. ऐसे में जब उनका निधन हुआ, तो उनके सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार मुश्किल की घड़ी में परिवार का सहारा बनने पहुंच गए. सुजैन हालांकि इस दौरान काफी दुखी नजर आईं, अपनी मां को खोने के बाद वो टूट सी गईं.

अब मां जरीन खान के अंतिम संस्कार के बाद, सुजैन ने उनकी याद में एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां संग वीडियो मोंटाज शेयर किया, जिसमें वो उनकी गोद में बैठी हैं और उनपर खूब सारा प्यार लुटा रही हैं. पोस्ट में सुजैन ने मां जरीन के लिए लिखा, 'मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी भगवान, मेरी जिंदगी...हमारी प्यारी मम्मी, आप हमेशा हमारी गाइडिंग लाइट रहेंगी. आपने हम सभी को अपने तरीके से जीना सिखाया.'

Advertisement

'कृपा और प्यार के प्रतीक के साथ... हम सभी आपकी तरह उतने ही शानदार बनें जितनी आप थीं, और हमारी जिंदगी खुशहाल होगी... हम आपको प्यार और जिंदगी से परे प्यार करते हैं.. और अब से लेकर जब तक हम सब फिर से मिलते हैं और साथ में हंसते और नाचते हैं...आप स्वर्ग में फरिश्तों को सिखाती हैं कि कैसे प्यार किया जाए... वो आपके लिए बहुत लकी हैं... आपने हमारे सभी दिलों को अपने साथ ले लिया.'

सुजैन का पोस्ट देख इमोशनल हुए लोग

सुजैन खान के पोस्ट पर इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेज इमोशनल हुईं. प्रीति जिंटा ने सुजैन से कहा कि उनकी मां हमेशा उनके दिल में रहेंगी. वहीं एक्ट्रेस-सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शहनाज ट्रेजरी ने सुजैन की मां के निधन का दुख जताया.

बता दें कि सुजैन खान की मां जरीन खान को लेजेंडरी एक्टर देवानंद की फिल्म 'तेरे घर के सामने' के लिए याद रखा जाता है, जो 1963 में आई थी. उनकी मौत 81 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी.

---- समाप्त ----