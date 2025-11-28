scorecardresearch
 
धर्मेंद्र के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, मिलने पहुंचीं सुनीता आहूजा, बताया कैसा है हाल?

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को भारत का सच्चा ही-मैन बताते हुए उन्हें बड़े दिल वाला और प्रेरणादायक इंसान कहा. गुरुवार को सुनीता, धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के घर पर पहुंची थीं. सुनीता ने बताया कि इस नुकसान से सभी टूट गए हैं.

धर्मेंद्र के निधन से टूटीं हेमा मालिनी (Photo: Instagram/@dreamgirlhemamalini)
धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार में मायूसी छाई हुई है. इस बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को भारत का सच्चा ही-मैन बताते हुए उन्हें बड़े दिल वाला और प्रेरणादायक इंसान कहा. गुरुवार को सुनीता, धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के घर पर पहुंची थीं. यहां हेमा ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड के सितारों संग सुनीता भी शामिल हुईं. सुनीता ने बताया कि इस नुकसान से सभी टूट गए हैं.

कैसा है हेमा मालिनी का हाल?

हेमा मालिनी के घर हुई भजन संध्या के बारे में सुनीता ने कहा, 'हेमा जी ने भगवद् गीता का पाठ और भजन रखे थे. हम सबने भजन सुने. मैं हेमा जी के सामने खुद को रोने से रोक नहीं पाई.' जब पूछा गया कि हेमा इस दुख से कैसे निपट रही हैं तो सुनीता बोलीं, 'क्या कहा जाए… ये बहुत बड़ी क्षति है. वे इतने बड़े लेजेंड थे. मैं रोके नहीं रुक पाई. बचपन में मेरा उन पर क्रश था. मैं उनके परिवार का बहुत सम्मान करती हूं. मैं इस वक्त सचमुच टूट चुकी हूं.'

धर्मेंद्र के साथ एक प्यारी याद साझा करते हुए सुनीता ने बताया, 'मैं धरम जी के साथ सोनी टीवी पर छलकाएं जाम गाने पर परफॉर्म कर चुकी हूं. उनके साथ स्टेज शेयर करना मेरे लिए बहुत खास था. मैं उनका और उनके परिवार का बहुत सम्मान करती हूं. मैं ईशा देओल के भी बहुत करीब हूं. हमारा पूरा परिवार करीब है. हम धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन हैं. असल में मैंने गोविंदा से शादी इसलिए की क्योंकि मुझे लगा था कि वे धर्मेंद्र जी जैसे दिखते हैं. गोविंदा इतने हैंडसम नहीं हैं. धर्मेंद्र जी तो इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम आदमी थे. वे इंडस्ट्री के सच्चे ही-मैन थे और आखिरी समय तक काम करते रहे. सच्चे देसी, बड़े दिल वाले इंसान.'

सुनीता आहूजा ने दो महीने पहले गणेश चतुर्थी के दौरान धर्मेंद्र से मिलने की बात याद की. 'दो महीने पहले गणपति के समय मैं उनसे मिली थी. मैं अपने बेटे यशवर्धन के साथ गई थी. ईशा ने मुझे गणपति पूजा के लिए बुलाया था. जब यश पैदा हुआ था, मैं हमेशा दुआ करती थी कि उसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी जैसे गुण और लुक्स मिलें.'

सनी-बॉबी से मिले थे गोविंदा 

उन्होंने बताया कि उनके पति गोविंदा पहले ही देओल परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि दे चुके हैं. सुनीता ने कहा, 'यश और मैं, ईशा के बहुत संपर्क में हैं. हेमा जी भी हमें बहुत प्यार करती हैं. धर्मेंद्र जी के निधन के बाद गोविंदा सनी और बॉबी देओल से मिलने गए थे. उस वक्त मैं मुंबई में नहीं थी, इसलिए नहीं जा पाई. जब लौटी तो मुझे प्रार्थना सभा की जानकारी मिली, तो मैं गुरुवार को वहां गई.' सुनीता और उनके बेटे यशवर्धन आहूजा के अलावा महिमा चौधरी और ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी भी इस प्रार्थना सभा में मौजूद थे.

सुनीता आहूजा ने ये भी बताया कि वे ताज लैंड्स एंड में देओल परिवार द्वारा आयोजित धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में नहीं जा पाईं. उन्होंने कहा, 'मैं वहां नहीं जा सकी. मैं सिर्फ हेमा जी और ईशा से मिली. गोविंदा वहां धरम जी को श्रद्धांजलि देने गए थे.'

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को उम्र संबंधी बीमारियों से हो गया था. इसके चलते उन्हें पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. बाद में परिवार ने उन्हें घर ले आने का फैसला किया और इलाज घर पर ही जारी रखा. देओल परिवार ने गुरुवार को धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें शाहरुख खान और उनका परिवार, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, मलाइका अरोड़ा, संजय दत्त सहित कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं. परिवार ने एक्टर के शानदार जीवन को सेलिब्रेट करने का फैसला किया था. सिंगर सोनू निगम ने धर्मेंद्र के सबसे लोकप्रिय गाने गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी.

