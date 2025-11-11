scorecardresearch
 

शादी के बाद भी धर्मेंद्र से अलग रहीं हेमा मालिनी, जब बोली थीं- लोगों ने उठाई उंगलियां...

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी हमेशा चर्चा में रही, एक ऐसा रिश्ता जो समाज की सीमाओं से परे जाकर समझ, सम्मान और प्यार पर टिका रहा. हेमा ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उन्होंने अलग रहना इसलिए चुना ताकि सबकी जिंदगी में शांति बनी रहे. आज भी ये रिश्ता सच्चे प्रेम की मिसाल है.

धर्मेंद्र से अलग क्यों रहती हैं हेमा मालिनी (Photo: Aaj Tak Archive)
धर्मेंद्र से अलग क्यों रहती हैं हेमा मालिनी (Photo: Aaj Tak Archive)

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित, यादगार कहानियों में से एक रही है. दोनों पहली बार साल 1970 की फिल्म 'तू हसीन मैं जवान' में साथ नजर आए थे. इसी दौरान दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया. लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे.

हेमा मालिनी ने अपनी किताब 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में अपने रिश्ते के मुश्किल और निजी फैसलों पर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र से अलग रहना इसलिए चुना ताकि शांति और सम्मान बना रहे. उन्होंने कहा था,'मैं किसी की जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहती थी. मैं खुश हूं जो भी धरम जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए किया.'

'लोगों ने उंगलियां उठाईं, आरोप लगाए'

हेमा ने बताया कि उन्हें अक्सर 'दूसरी औरत' कहा गया और समाज ने बहुत कड़ी टिप्पणी की. लेकिन उन्होंने कभी धर्मेंद्र को चुनने पर पछतावा जाहिर नहीं किया. हेमा ने कहा,'लोगों ने उंगलियां उठाईं, हमारे बारे में बातें कीं. लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे खुश रखते हैं और मुझे बस वही चाहिए था.' 

'मैं खुश हूं, निगरानी की जरूरत नहीं'

हेमा ने ये भी साफ किया कि लोग उनकी शादी को जिस नजर से देखते हैं, असलियत उससे बिल्कुल अलग है. हेमा ने कहा था,'मैं कोई पुलिस अफसर नहीं हूं कि उन पर नजर रखूं. मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो कितनी बार मुझसे मिलने आते हैं. वो अपने पिता के फर्ज को अच्छी तरह जानते हैं, मुझे उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी.'

'कोई भी इस तरह नहीं जीना चाहता, पर मैंने स्वीकार किया'

एक पुराने इंटरव्यू में हेमा ने कहा था,'कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, लेकिन कभी-कभी हालात खुद तय कर देते हैं. मैंने शिकायत नहीं की. मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूं और उन्हें अच्छे से पाला है.'

धर्मेंद्र के पहली पत्नी प्रकाश कौर से चार बच्चे- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता हैं, जबकि हेमा से दो बेटियां- ईशा और आहना देओल हैं. सालों की मुश्किलों और तानों-कमेंट्स  के बावजूद, हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता आज भी मजबूत है- जो परंपरा से नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और सच्चे प्यार से बना है.

