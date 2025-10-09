scorecardresearch
 

बहन अंशुला ने की BF से सगाई, पायजामा पहनकर पहुंचे हर्षवर्धन कपूर, बोले- कोई कपड़ा...

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन कपूर पिछले कुछ सालों से स्क्रीन से गायब हैं. पर अब वो एक फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हर्षवर्धन ने काफी वजन कम किया है. हाल ही में बहन अंशुला की सगाई में वो पायजामा पहनकर पहुंचे, जिसकी चर्चा हो रही है.

बहन की सगाई में पायजामा पहनकर गए हर्षवर्धन कपूर (Photo: Screengrab)
अनिल कपूर और सुनीता कपूर के लाडले बेटे हर्षवर्धन कपूर सुर्खियों में आए हुए हैं. वो इसलिए, क्योंकि बहन अंशुला कपूर की सगाई में वो पायजामा पहनकर पहुंचे. और इस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं. हर्षवर्धन ने इसके पीछे की वजह बताई है. उन्होंने कहा कि वो बहन की सगाई के फंक्शन में देरी से नहीं पहुंचना चाहते थे, जिसकी वजह से वो बस पायजामा और टी-शर्ट पहनकर वहां पहुंच गए. 

अंशुला ने की सगाई
अंशुला कपूर ने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की है. कपूर खानदान में ये जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था. अनिल कपूर और संजय कपूर का पूरा परिवार इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना था. ग्लैमर, हंसी-मजाक और प्यार भरे इस सेलिब्रेशन में हर्षवर्धन कपूर बिना तैयार हुए पहुंचे. उन्हें देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया. 

पायजामा पहनकर गए हर्षवर्धन
हर्षवर्धन कपूर प्लेन टी-शर्ट और पायजामा पहनकर पहुंचे. इसके साथ कैजुअल फुटवियर उन्होंने कैरी किए हुए थे. सोशल मीडिया ने जैसे ही हर्षवर्धन के आउटफिट को नोटिस किया तो बात होने लगी. क्रिटिसिज्म को देखते हुए हर्षवर्धन ने इसपर रिएक्ट करना जरूरी समझा. एक्टर ने सोशल मीडिया पर इस बात पर रिएक्ट करते हुए लिखा- जैसा कि मैं कॉमेंट्स में देख रहा हूं. आप लोग आज शाम के लिए मेरे आउटफिट को लेकर काफी एक्साइटेड हो रहे हैं. कुछ टेंशन में भी आ रहे हैं. मेरे पास कुछ पारंपरिक कपड़े भेजे गए थे. 

पर साल के आखिर में मेरा एक प्रोजेक्ट शूट होने वाला है. इसके लिए मैंने काफी वजन घटाया है. और इन सबके चलते मुझे अभी के लिए कोई कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं. सेलिब्रेशन के लिए बहुत कम समय बचा था और देर नहीं करना चाहता था. इसलिए मैंने कुछ साधारण और कम्फर्टेबल पहनने का फैसला किया.

हर्षवर्धन की ये बात कई लोगों के गले के नीचे नहीं उतरी. एक यूजर ने लिखा- क्या इनके पास एक बेसिक पैंट और टी-शर्ट भी नहीं थी कि पहनकर चले जाते. आखिर पायजामा में कौन ही जाता है वो भी इतने बड़े सेलिब्रेशन में. ये सेलेब्स हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता. ये ट्रेंड सेट करते हैं. पायजामा पहनकर जाने से आप वजन घटाने को लेकर क्या ही एक्स्क्यूज दे रहे हो. 

---- समाप्त ----
