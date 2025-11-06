हिट फिल्म के बाद एक्टर की चमकी किस्मत, जॉन अब्राहम संग मिली बड़ी मूवी, बोले- बेसब्री से इंतजार है...

एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया. इस न्यूज से एक्टर बेहद खुश हैं. अब अपनी सफलता को हर्षवर्धन एक कदम और आगे लेकर जाने वाले हैं. वो जल्द जॉन अब्राहम की फिल्म में नजर आने वाले हैं.

हर्षवर्धन ने साइन किया नया प्रोजेक्ट

हर्षवर्धन राणे, पिछले करीब 15 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं. साउथ में उन्होंने कई फिल्में की हैं. इसके बाद, वो बॉलीवुड में 'सनम तेरी कसम' से आए, जिसे रिलीज के वक्त उतना प्यार नहीं मिला. लेकिन री-रिलीज के बाद, इसकी धूम हर तरफ मची. हाल ही में वो फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' लेकर आए जिसने फैंस को अपना दीवाना बनाया.

अब हर्षवर्धन राणे ने कंफर्म किया कि वो जॉन अब्राहम की 'फोर्स' फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन गए हैं. एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि उन्हें जॉन अब्राहम ने 'फोर्स' फिल्म के लिए साइन कर लिया है. उनकी फिल्म फ्रेंचाइजी को अब हर्षवर्धन आगे लेकर जाने वाले हैं.

हर्षवर्धन राणे को मिली नई फिल्म

इंस्टा पर स्टोरी शेयर करते हुए हर्षवर्धन ने लिखा, 'इस समय मैं बस जॉन सर नाम के उस फरिश्ते का शुक्रिया अदा कर सकता हूं, जबकि मैं ऊपर की ओर देखकर उन सभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जो ऊपर से मेरे लिए ये सब कर रहे हैं. मार्च 2026 में शूटिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है, बाकी शूटिंग शुरू होने तक कोई और जानकारी नहीं.'

जॉन अब्राहम की 'फोर्स' से जुड़े हर्षवर्धन

जॉन अब्राहम की फिल्म 'फोर्स' के इससे पहले दो पार्ट्स साल 2011 और 2016 में आ चुके हैं. उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी, जिसमें जॉन मेन लीड में नजर आए थे. लेकिन अब खबर है कि इसके तीसरे पार्ट को हर्षवर्धन संभालेंगे, वहीं जॉन एक मेंटोर की भूमिका निभाएंगे.

बात करें हर्षवर्धन के आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो 'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद वो एक्ट्रेस सादिया खातिब के साथ फिल्म 'सिला' में नजर आने वाले हैं, जो एक और हार्टब्रेकिंग लव स्टोरी होने वाली है. इसे 'सरबजीत', 'मैरी कॉम' जैसी फिल्में बनाने वाले ओमंग कुमार ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म भी अगले साल रिलीज होगी.

