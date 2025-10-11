scorecardresearch
 

तलाक के दो साल बाद हार्दिक को मिला नया प्यार, मॉडल संग कंफर्म किया रिश्ता

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. तलाक के दो साल बाद हार्दिक ने मॉडल माहिका शर्मा संग रिश्ता कंफर्म कर दिया है.

दूसरी शादी करेंगे हार्दिक पंड्या? (PHOTO: Instagram @hardikpandya93)
हार्दिक पंड्या 11 अक्टूबर को अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जन्मदिन के मौके पर हार्दिक ने आखिरकार अपने नए रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया है. जिससे महीनों से चल रही अटकलों का अंत हो गया है. नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के दो साल बाद स्टार ऑलराउंडर ने मॉडल माहिका शर्मा को अपनी जिंदगी की नई साथी के रूप में दुनिया के सामने पेश किया.

हार्दिक ने ऑफिशियल किया रिश्ता
10 अक्टूबर 2025 को हार्दिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर समुद्र किनारे माहिका के साथ एक तस्वीर शेयर की. दोनों बेहद खुश और सुकून भरे माहौल में नजर आए. हार्दिक ने ओवरसाइज जैकेट, शॉर्ट्स और चप्पलें पहनी हुई थीं और उन्होंने अपना हाथ माहिका के कंधे पर रखा था. वहीं माहिका सफेद शर्ट ड्रेस में बेहद स्टाइलिश दिखीं. हार्दिक ने उनकी इंस्टाग्राम आईडी को टैग करते हुए अपना रिश्ता पब्लिक किया.

हार्दिक का दिल 'बुक्ड'
हार्दिक ने एक और पोस्ट में कपल की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की, जिसमें महीका ब्लैक लेदर मिनी ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिखीं, जबकि हार्दिक ने कूल और कॉन्फिडेंट लुक अपनाया. उन्होंने इस पोस्ट में नीले रंग की ‘नजर’ (evil-eye) भी शेयर की, जो सुरक्षा और शुभता का प्रतीक मानी जाती है.

हार्दिक पंड्या ने बर्थडे पर कंफर्म किया रिश्ता

इन तस्वीरों में कपल की केमिस्ट्री ने फैंस का ध्यान खींच लिया. सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई. हार्दिक के इस इशारे से ये साफ हो गया कि अब उनका दिल माहिका के नाम हो चुका है.

कौन हैं माहिका शर्मा?
माहिका का शर्मा, जो हार्दिक से सात साल छोटी हैं, भारतीय फैशन जगत में एक मशहूर नाम हैं. उन्होंने ELLE और Grazia जैसी प्रसिद्ध मैगजीन के कवर पर जगह बनाई है और 'इंडियन फैशन अवॉर्ड्स' में 'मॉडल ऑफ द ईयर' का खिताब भी अपने नाम किया है.

माहिका कई प्रीमियम ब्रांड्स जैसे तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो के विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं. वो अक्सर तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा और अनीता डोंगरे जैसे मशहूर डिजाइनर के आउटफिट्स में दिखाई देती हैं.

रिश्ते में हार्दिक-माहिका

फैंस पिछले कई महीनों से हार्दिक और माहिका के रिश्ते के संकेत देख रहे थे. कभी माहिका, हार्दिक जैसी ही लेपर्ड प्रिंटेड रोब में दिखीं, तो कभी उन्होंने अपनी उंगली पर ‘33’ नंबर का टैटू फ्लॉन्ट किया, जो हार्दिक की जर्सी का नंबर है.

अब हार्दिक की लेटेस्ट पोस्ट के साथ सारी अफवाहों पर विराम लग गया है. हार्दिक पंड्या ने आधिकारिक रूप से माहिका शर्मा को उस महिला के रूप में पेश किया है, जो अब उनके दिल की मालिक हैं.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

