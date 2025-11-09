scorecardresearch
 

Haq vs Jatadhara Box Office: क्लैश ने बिगाड़ा सोनाक्षी की फिल्म का खेल, इमरान-यामी की 'हक' ने मारी बाजी

7 नवंबर के दिन बॉक्स ऑफिस यामी गौतम-इमरान हाशमी की 'हक' और सोनाक्षी सिन्हा की तेलुगू डेब्यू 'जटाधरा' क्लैश हुईं. इसे रिलीज हुए आज दो दिन बीत चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों का कलेक्शन रिपोर्ट अभी तक कैसा है.

फिल्म 'हक' और 'जटाधरा' का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? (Photo: Screengrab)
बॉक्स ऑफिस पर जब भी दो फिल्मों क्लैश होती हैं, तब मुकाबला काफी दिलचस्प होता है. इस हफ्ते भी बॉलीवुड और साउथ की फिल्में आपस में टकराई हैं. एक इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' है, तो दूसरी सोनाक्षी सिन्हा-सुधीर बाबू स्टारर 'जटाधरा'. दोनों ही फिल्में हाइप और बजट के मुताबिक बड़ी नहीं हैं. ऐसे में इसका कलेक्शन रिपोर्ट कैसा है? उसपर थोड़ी नजर डालते हैं.

क्या 'हक' ने दिखाया अपना कमाल?

सबसे पहले बॉलीवुड की फिल्म 'हक' को लेकर बात करते हैं, जो अपनी कहानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हुई. जब इसका ट्रेलर सामने आया था, हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा था. इमरान-यामी की फिल्म 'हक' जिस मुद्दे को बड़े पर्दे पर लेकर आई है, वो पिछले कई सालों से विवादित रहा है. ऐसे में इसने ऑडियंस के बीच दिलचस्पी बनाने का काम जरूर किया था. 

हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई, तो इसने उम्मीद से थोड़ी कम कमाई की. फिल्म 'हक' का फर्स्ट डे नेट कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये हुआ. शुक्रवार के दिन पूरे इंडिया में इसके शोज काफी कम भी लगे थे, जिसमें औसत ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम थी. लेकिन जैसे ही फिल्म के रिव्यूज सामने आने लगे, वैसे ही वर्ड ऑफ माउथ के चलते शनिवार के दिन इसके शोज में इजाफा हुआ. 

शोज बढ़ने से इसकी कमाई में भी भारी ऊछाल देखा गया. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, 'हक' ने दूसरे दिन नेट 3.35 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसके दो दिन का टोटल कलेक्शन 5.10 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की कमाई में 62.7% का इजाफा देखा गया. हालांकि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. दूसरे दिन शोज बढ़ने से थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी भी दोगुनी हुई. शनिवार के दिन करीब 19.35% औसत ऑक्यूपेंसी रही.

कैसा रहा 'जटाधरा' का कलेक्शन रिपोर्ट?

फिल्म 'जटाधरा' सोनाक्षी सिन्हा का साउथ फिल्मों में डेब्यू है. इसमें उनका किरदार एक धन पिशाचिनी का है, जिसमें उनका लुक काफी खूंखार है. हालांकि इसके ट्रेलर ने कुछ खास हाइप नहीं पैदा की थी. फिल्म रिलीज होने के बाद, इसे ऑडियंस की तरफ से काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला. 'जटाधरा' ने बॉक्स ऑफिस पर निराश करने वाली परफॉरमेंस दी है. 

सोनाक्षी की फिल्म ने अपने पहले दिन सिर्फ 1.07 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें से सिर्फ 22 लाख रुपये हिंदी भाषा. तो तेलुगू भाषा से 85 लाख रुपये की कमाई हुई थी. पहले दिन मिले मिक्सड रिव्यूज के चलते, फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने मिली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि 'जटाधरा' अपने दूसरे दिन 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है.

फिल्म ने शनिवार के दिन सभी भाषाओं में सिर्फ 89 लाख रुपये कमाए, जिससे इसका टोटल कलेक्शन 1.96 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि सोनाक्षी की फिल्म को ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली हैं. पूरे इंडिया में उनकी फिल्म के 500 के करीब शोज लगे हैं. तेलुगू भाषा में इसकी ऑक्यूपेंसी भी ठीक-ठाक दिखी. हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पहला वीकेंड खत्म होने तक 'जटाधरा' कितनी कमाई करने में कामयाब होती है. 

