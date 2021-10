Bigg Boss 15: कंटेस्टेंट्स से बोले Salman Khan - 'राज कुंद्रा भी समझ गया', शमिता ने ऐसे किया रिएक्ट

बिग बॉस 15 का पहला वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा. हमेशा की तरह सलमान की होस्टिंग और उनके स्टाइल ने फैंस को खूब इंप्रेस किया. शो में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स को उनकी गलतियों को लेकर आइना दिखाया. लेकिन इसी बीच शो में सलमान खान कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम लेते हुए नजर आए. सलमान के राज कुंद्रा का नाम लेने पर कंटेस्टेंट्स समेत फैंस भी हैरान भी एक पल के लिए हैरान रह गए.

सलमान के राज कुंद्रा का नाम लेने पर शमिता शेट्टी दिखीं शॉक्ड

दरअसल, सलमान खान शो के कंटेस्टेंट करण कुंद्रा से बात करते हैं. इस दौरान सलमान गलती से करण कुंद्रा को राज कुंद्रा कह देते हैं. राज कुंद्रा का शो में नाम आते ही सभी कंटेस्टेंट्स समेत शमिता शेट्टी भी शॉक्ड हो जाती है. लेकिन फिर तुरंत ही सलमान कहते हैं - "करण कुंद्रा समझ गया और राज कुंद्रा भी समझ गया." हालांकि, यह सब मस्ती-मजाक में हुआ. लेकिन फैंस ये जानना चाहते हैं कि शो में राज कुंद्रा का नाम लेने की वजह या जरूरत क्या थी.

राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बीच शमिता ने बीबी ओटीटी में की थी एंट्री

जब शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, उसी दौरान शमिता शेट्टी ने बिग बॉस ओटीटी के घर में एंट्री की थी. शो में अपनी एंट्री के दौरान शमिता शेट्टी ने कहा था कि उन्होंने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से पहले ही शो के लिए अपनी कमिटमेंट दे दी थी और वो पीछे नहीं हटना चाहती थीं.

बिग बॉस 15 में राज कुंद्रा का नाम आने पर फैंस ऐसे कर रहे रिएक्ट

सलमान खान शिल्पा शेट्टी के काफी अच्छे दोस्त हैं. यह बात किसी से छिपी नहीं है. ऐसे में सलमान का वीकेंड का वार एपिसोड में शिल्पा के पति राज का नाम लेने पर फैंस कंफ्यूज हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- सलमान खान शो में राज कुंद्रा का नाम क्यों लाए? मेरा मतलब है क्या जरूरत है? यह बिल्कुल फनी नहीं था.

Y @BeingSalmanKhan had 2 bring #RajKundra name? I mean wats d point? It was not funny sorry... @ShamitaShetty @TheShilpaShetty @BiggBoss @ColorsTV @VootSelect #ShamitasTribe #ShaRa