Ram Charan ने हनुमान जयंती पर बंदर को खिलाए बिस्किट, इम्प्रेस हुए फैंस

साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म RRR की सफलता के बाद राम चरण की फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंस के बीच भी बढ़ गई है. राम चरण को कई दिनों ने सादे रूप में भी देखा जा रहा है. अब राम का एक नया वीडियो सामने आया है. इसके जरिए उन्होंने अपने चाहने वालों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं. राम चरण का नया वीडियो देखने के बाद फैंस बेहद खुश हो गए हैं.

राम चरण ने बंदर को खिलाया बिस्किट

शनिवार को हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti 2022) के अवसर पर राम चरण ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में वह अपनी दाढ़ी के बाल रंगते नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनके साथ एक बंदर भी दिख रहा है जो अचानक से उनके रूम में उस वक्त आता है. उसी बीच बजंरग बली का अवतार माना जाने वाला बंदर राम चरण के सोफे पर आ आकर बैठ जाता है. फिर रमा चरण उसे बिस्किट खिलाते हैं. राम के इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत रहा है. लोग कमेंट में Reel as well as a ‘Real’ लिख रहे हैं.. वीडियो के बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) चल रही है. इस वीडियो पर फैंस के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं.

Ranbir Kapoor Alia Bhatt Wedding Reception: आलिया-रणबीर के रिसेप्शन में पहुंचीं श्वेता बच्चन, बेस्ट फ्रेंड आकांशा के लुक ने लूटी महफिल

फैंस हुए राम से इम्प्रेस

इस रील वीडियो को सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए राम चरण के पिता चिरंजीवी ने भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने तेलुगू में लिखा, 'सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं.' इस वीडियो को देखने के बाद फैंस मेगास्टार राम चरण पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. मालूम हो कि राम चरण अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि रियल लाइफ पर्सनालिटी के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी दरियादिली भी करोड़ों फैंस का दिल जीतती है और वे अक्सर उन पर जान छिड़कने वाले लोगों की मदद भी करते हैं.

Vimal के नए विज्ञापन में Akshay Kumar ने बोला- जुबां केसरी, यूजर्स ने उड़ाया मजाक, वायरल हो रहे फनी मीम्स

कुछ समय पहल राम चरण ने RRR में बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने वाले रस्टी नाम के शख्स की आर्थिक रूप से मदद भी की थी. इस बारे में खुद रस्टी ने एक वीडियो जारी कर राम चरण को शुक्रिया कहा था. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन दिनों राम चरण अपनी अपकमिंग फिल्म ‘आचार्य’ के प्रमोशन में बिजी हैं. इस फिल्म में वह अपने पिता चिरंजीवी के साथ नजर आएंगे. साथ ही राम चरण अपनी फिल्म RRR के सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. इस फिल्म ने दुनियाभर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.