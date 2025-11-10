scorecardresearch
 

Gustaakh Ishq Trailer: दिल छू लेगा 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर, बिखरेगा ओल्ड स्कूल रोमांस का जादू

एक्टर विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह और फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर सामने आया है. ये फिल्म आपको पुराने रोमांस की याद दिलाती है, जिसे सेलेब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है.

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में विजय वर्मा (Photo: Trailer Screengrab)
फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में विजय वर्मा (Photo: Trailer Screengrab)

बॉलीवुड के सेलेब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा पहली बार बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं. 'गुस्ताख इश्क', जिसमें विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसीरुद्दीन शाह जैसे आर्टिस्ट हैं, जल्द थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. मनीष मल्होत्रा इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों में से एक हैं. ऐसे में फैंस ये देखने के लिए बेकरार हैं कि आखिर वो प्रोड्यूसर बनकर कैसा परफॉर्म करेंगे. 

मनीष मल्होत्रा की 'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर

'गुस्ताख इश्क' एक ओल्ड स्कूल लव स्टोरी है, जिसका ट्रेलर सामने आ चुका है. ट्रेलर से अंदाजा लग रहा है कि फिल्म की कहानी पुरानी दिल्ली में सेटअप की गई है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह का रोल अजीज नाम के बड़े शायर का होगा. उनके पास विजय वर्मा शायरी सीखने आएंगे, जिसके दौरान उन्हें फातिमा के किरदार से प्यार होगा. 

दोनों धीरे-धीरे अपना प्यार एक-दूसरे के लिए साझा करेंगे, लेकिन ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं होगी. इसमें थोड़ा ट्विस्ट होगा, जो विजय वर्मा का किरदार लेकर आएगा. फिल्म के डायलॉग्स ट्रेलर में सुनने में काफी गहरे लगते हैं, जो आपको थोड़े वक्त के लिए सोचने पर मजबूर करेंगे. इसकी राइटिंग स्टाइल शायराना किस्म में की गई है, जो इसकी थीम को सूट कर रही है.

'गुस्ताख इश्क' का ट्रेलर काफी पुरानी यादें ताजा कर रहा है. ये उस टाइप की फिल्म लग रही है, जो अपने विजुअल्स से नहीं, बल्कि अपनी राइटिंग से लोगों को इंप्रेस करेगी. ट्रेलर में म्यूजिक भी काफी अच्छा है. इसके गाने लेजेंडरी लिरिक्स राइटर गुलजार ने लिखे हैं. वहीं म्यूजिक विशाल मिश्रा का है, जो कई हिट गाने दे चुके हैं.

क्या बॉक्स ऑफिस पर चलेगी 'गुस्ताख इश्क'?

हालांकि फिल्म को लेकर लोगों के बीच अभी उतना बज नहीं है. अगर ऑडियंस को गुस्ताख इश्क का ट्रेलर पसंद आता है, तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है. आजकल वैसे भी बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्में ट्रेंड कर रही हैं. दिवाली पर रिलीज हुई हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' और कुछ महीनों पहले आई 'सैयारा' इसका परफेक्ट उदाहरण हैं. 

अब देखना होगा कि क्या 'गुस्ताख इश्क' भी लोगों को इंप्रेस कर पाएगी या नहीं. इस फिल्म को विभु पुरी ने डायरेक्ट किया और लिखा है. बता दें कि मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 28 नवंबर के दिन रिलीज होगी, जिस दिन आनंद एल राय और धनुष की 'तेरे इश्क में' रिलीज होने वाली है. गौर करने वाली बात ये है कि दोनों ही रोमांटिक फिल्में हैं. 

