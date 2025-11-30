scorecardresearch
 
तारीफों के बाद भी फेल विजय वर्मा-फातिमा का 'गुस्ताख इश्क', दो दिन में 1 करोड़ भी नहीं कमा सकी फिल्म!

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख एके लव स्टोरी लेकर आई फिल्म 'गुस्ताख इश्क', ओल्ड स्कूल रोमांस लेकर आई है. इस फिल्म को पहले दिन रिव्यू तो अच्छे मिले, देखने वालों ने भी तारीफ की. मगर दिक्कत यही है कि ये फिल्म देखने वाले बहुत लिमिटेड हैं.

विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' का बुरा हाल (Photo: Screengrab)
विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' का बुरा हाल (Photo: Screengrab)

अपनी एक्टिंग से हमेशा जनता का दिल जीतने वाले विजय वर्मा पहली बार किसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लीड हीरो बने हैं. पॉपुलर फैशन डिजाईनर मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को विभु पूरी ने डायरेक्ट किया है. 'गुस्ताख इश्क' में विजय की लव इंटरेस्ट का किरदार फातिमा सना शेख ने निभाया है. इन दोनों के साथ फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी हैं. ट्रेलर से नजर आ रहा था कि 'गुस्ताख इश्क' एक ओल्ड स्कूल लव स्टोरी है, जिसमें शायरी का बहुत बड़ा रोल है. बहुत लोगों को फिल्म इंटरेस्टिंग भी लगी. मगर थिएटर्स में 'गुस्ताख इश्क' की शान में बड़ी गुस्ताखी हो गई है. इस फिल्म को दर्शक ही नहीं मिल रहे. 

पहले ही दिन से ठंडी बड़ी 'गुस्ताख इश्क' 
विजय और फातिमा की फिल्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि ये क्लैश में फंस गई. 'गुस्ताख इश्क' के साथ ही शुक्रवार को धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' भी रिलीज हुई. धनुष की फिल्म का फ्लेवर ज्यादा डायनामिक और मसालेदार है. जबकि इसकी तुलना में 'गुस्ताख इश्क' एक क्यूट और सहज इमोशंस वाली फिल्म है. 

'गुस्ताख इश्क' को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले और तीनों एक्टर्स के काम की भी खूब तारीफ हुई. मगर जनता को इस फिल्म से ज्यादा 'तेरे इश्क में' पसंद आ रही है. असर ये हुआ कि पहले दिन 'गुस्ताख इश्क' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 करोड़ का मार्क भी नहीं पार कर सका. पहले दिन फिल्म 50 लाख रुपये ही कमा सकी. 

दो दिन में भी नहीं पार हुआ 1 करोड़ का आंकड़ा
अगर फिल्म की तारीफें दमदार हों तो पहले दिन सुस्ती के बावजूद, दूसरे दिन से दर्शक मिलने लग जाते हैं. लेकिन 'गुस्ताख इश्क' पर ये नेमत भी नहीं हुई. शनिवार की ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि दूसरे दिन कमाई बेहतर होना तो दूर की बात है, उलटे कमाई घट गई. अनुमान बता रहे हैं कि शनिवार को फिल्म ने करीब 45 लाख रुपये का ही कलेक्शन किया है. दो दिनों की कमाई मिलाकर भी फिल्म 1 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है. 

2025 अभी तक लव स्टोरीज के लिए अच्छा साल रहा है. 'सैयारा' से लेकर 'एक दीवाने की दीवानियत' तक और अब 'तेरे इश्क में' भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार साबित हुई हैं. लोग लव स्टोरीज ही नहीं, नई जोड़ियों को भी पसंद कर रहे हैं. शायद मार्केटिंग और प्रमोशन के मामले में 'गुस्ताख इश्क' वो महाल नहीं बना पाई जो इसकी टक्कर में आ रही 'तेरे इश्क में' ने बना लिया. फिल्म को तारीफ तो मिली मगर अब लग रहा है कि दर्शक इसे शायद तभी मिलेंगे जब ये ओटीटी पर आएगी. 

---- समाप्त ----
