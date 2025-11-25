धर्मेंद्र के निधन से टूटे 'तारक मेहता के सोढ़ी', फूट-फूटकर रोते हुए बनाया वीडियो, बोले- यकीन नहीं हो रहा

टीवी के हिट कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह, दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबर सुनकर पूरी तरह टूट गए हैं. गुरुचरण ने इंस्टाग्राम पर देओल परिवार को अपनी गहरी संवेदना भेजी है. बचपन से ही धर्मेंद्र को देखकर एक्टर बनने की प्रेरणा लेने वाले गुरुचरण भावुक हो गए और रोते-रोते बात करने लगे.

धर्मेंद्र को याद कर रो पड़े सोढ़ी

आंसुओं में डूबे गुरुचरण ने कहा, 'हमारे लेजेंड आत्मिक यात्रा पर हमारे साथ ही हैं, दुनिया के सबसे महान इंसानों में से एक धर्मेंद्र पाजी. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा. मैं उन्हें देखकर बड़ा हुआ हूं. एक्टिंग का शौक उन्हीं को देखकर आया था. रब जी उन्हें जहां भी रखें, खुश रखें.'

उन्होंने आगे धर्मेंद्र संग अपनी पहली मुलाकात को याद किया. गुरुचरण ने रोते हुए कहा, 'मुझे याद है एक अवॉर्ड फंक्शन में उनसे मिला था, उन्हें देखकर मैं इतना खुश था. वो किसी और से बात कर रहे थे तो मुझे लगा वो बिजी हैं, मैंने उनके पैर छूकर सत श्री अकाल कहा और चला गया. आप यकीन नहीं करेंगे, मैं थोड़ा-सा ही आगे गया था कि उन्होंने मुझे आवाज दी- 'ओये सरदार, ओये! इधर आ ओये!' उन्होंने मुझसे बात की, मेरा हाल-चाल पूछा. मैं हैरान रह गया. इतने बड़े स्टार और इतने जमीन से जुड़े हुए, इतने प्यार करने वाले. रब जी मेहर करें.'

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का निधन सोमवार, 24 नवंबर को हो गया था. वो पिछले कई दिनों की बीमार थे. 89 साल के धर्मेंद्र, 8 दिसंबर 2025 को उनका 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे. एक्टर का अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट में हुआ. 31 अक्टूबर को सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके अंतिम संस्कार में हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त सहित फिल्म जगत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी ने लेजेंड को आखिरी अलविदा कहा.

