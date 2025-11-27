scorecardresearch
 

Feedback

कौन है गुलनाज? पलाश मुच्छल संग जुड़ा नाम, सिंगर ने किया अनफॉलो

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी अचानक टल गई, जिसकी वजह स्मृति के पिता की तबीयत खराब होना बताया गया था. बाद में पलाश पर धोखा देने की अफवाहें उड़ी. मैरी डीकोस्टा नाम की महिला ने पलाश के साथ अपनी चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए. अब सोशल मीडिया पर पलाश और कोरियोग्राफर गुलनाज खान के बीच संबंधों को लेकर भी चर्चा हो रही है.

Advertisement
X
कौन है गुलनाज, जिसके साथ जुड़ रहा पलाश मुच्छल का नाम? (Photo: Screengrab)
कौन है गुलनाज, जिसके साथ जुड़ रहा पलाश मुच्छल का नाम? (Photo: Screengrab)

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. 23 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी. लेकिन इसे अचानक टाल दिया गया. बताया गया था कि स्मृति के पिता श्रीनिवास की तबीयत खराब होने के चलते ऐसा हुआ है. हालांकि बाद में पलाश पर स्मृति पर चीटिंग करने की अफवाहें सामने आने लगीं. इस बीच मैरी डीकोस्टा नाम की एक महिला ने पलाश मुच्छल संग अपनी चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसके बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया. अब एक नई महिला के साथ पलाश का नाम जोड़ा जा रहा है.

स्मृति और पलाश की संगीत सेरेमनी की कोरियोग्राफी फेमस बॉलीवुड कोरियोग्राफर जोड़ी बोस्को-सीजर की टीम ने की थी. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स कोरियोग्राफर की टीम मेंबर गुलनाज खान पर उंगली उठा रहे हैं. पलाश और गुलनाज की फोटोज इंटरनेट पर छाई हुई हैं. हाल ही में एक रेडिट यूजर ने पोस्ट किया, 'हमने वो कोरियोग्राफर ढूंढ ली. पलाश ने गुलनाज खान के साथ चीटिंग की.' यूजर ने एक X पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें एक यूजर 'स्तुति' ने लिखा था, 'बोस्को की टीम में फीमेल कोरियोग्राफर गुलनाज खान हैं. संगीत के दिन के कई वीडियो, शॉर्ट्स और रील्स में वो दिखी हैं. अजीब बात है कि कल पलाश ने उन्हें अनफॉलो कर दिया.' ये पोस्ट वायरल होते ही लोग गुलनाज खान के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भरने लगे.

पलाश के साथ ये लड़की कौन (Photo: Screengrab)

कौन है गुलनाज खान?

सम्बंधित ख़बरें

orry
'सेलिब्रिटी फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते थे', ड्रग्स सप्लाई के आरोपों पर बोले ओरी 
Smriti-Palash timeline: Postponed wedding, hospitalisations, deleted pics
पलाश मुच्छल हुए अस्पताल से डिस्चार्ज, स्मृति मंधाना से कब होगी शादी? 
palash muchhal smriti mandhana wedding postponed
Film Wrap: पलाश ने दिया स्मृति को धोखा, प्यार में है दीपक चहर की बहन? 
Celina Jaitly divorce case: Claims of pre-marital cheating, property dispute emerge
'रॉड डाल दूंगा', बच्चों के सामने मारता था पति, देता था धमकी, सेलिना के बड़े आरोप 
Deepika Padukone’s 82°E declares loss
घाटे में चल रहा दीपिका का स्किनकेयर ब्रांड, महंगे प्रोडक्ट बेचने से हुआ नुकसान? 
Advertisement

गुलनाज खान मुंबई बेस्ड कोरियोग्राफर हैं. उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वे पिछले 11 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. वे प्रोफेशनल और वर्सेटाइल डांसर हैं. उन्होंने 2006 में बोस्को-सीजर की टीम जॉइन की थी और आज भी उनके साथ काम करती हैं. वे खुद को असिस्टेंट कोरियोग्राफर, एक्ट्रेस और G-Star इवेंट प्लानर बताती हैं. इवेंट प्लानिंग में उन्हें 4 साल से ज्यादा का अनुभव है.

हाल ही में गुलनाज ने वॉर 2 के गाने 'आवां जावां' में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी के साथ काम किया था. इंडस्ट्री में वे 'बैंग बैंग', 'वॉर', 'वॉर 2' और 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' जैसे प्रोजेक्ट्स में कोरियोग्राफी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने राम चरण, शाहिद कपूर, राशा थडानी, हनी सिंह, सिद्धांत चतुर्वेदी, जैकलीन फर्नांडिस, कटरीना कैफ जैसे कई ए-लिस्ट स्टार्स के साथ काम किया है. गुलनाज ने स्मृति और पलाश की हल्दी सेरेमनी की फोटोज शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी थीं.

महिला ने शेयर किए थे स्क्रीनशॉट

पलाश मुच्छल के स्मृति मंधाना को धोखा देने की खबरें आने के बाद एक लड़की मैरी डीकोस्टा ने संगीतकार के साथ अपनी चैट के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए थे. इनमें पलाश मैरी के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे और मिलने के लिए कह रहे थे. 26 नवंबर को मैरी ने पलाश के साथ अपनी चैट को लेकर एक लंबी सफाई दी. उन्होंने ये भी साफ किया है कि वे वो कोरियोग्राफर नहीं हैं, जिनके साथ पलाश ने धोखा दिया. साथ ही उन्होंने उन्होंने मीडिया से अपील की है कि कोई अफवाहें न फैलाएं या गलत तथ्य न बनाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement