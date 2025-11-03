scorecardresearch
 

Feedback

'बेवकूफ लोगों के चक्कर में फंसे हैं गोविंदा', बोलीं पत्नी सुनीता, सताई पति की चिंता

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने पति के लिए चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि जो लोग एक्टर के पास होते हैं, सब उन्हें गलत सलाह देते हैं. गोविंदा के चमचे सुनीता के खिलाफ एक्टर के कान भरते हैं.

Advertisement
X
पत्नी सुनीता को पैसे नहीं देते गोविंदा? (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
पत्नी सुनीता को पैसे नहीं देते गोविंदा? (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)

90s स्टार गोविंदा अपने फैंस के आज भी फेवरेट हैं. उन्हें गोविंदा की जोड़ी उनकी पत्नी सुनीता आहूजा संग बेहद पसंद आती है. हालांकि उनकी तलाक की अफवाहें अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं, जिससे फैंस का दिल टूटता है. अब एक्टर की पत्नी ने कहा है कि गोविंदा को दूसरों की बातें सुननी बंद करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हें गलत सलाह देते हैं.

गोविंदा के चमचों पर क्यों भड़कीं सुनीता?

सुनीता आहूजा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर गोविंदा को लेकर कई सारी बातें की. उन्होंने एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर भी रिएक्ट किया. साथ ही गोविंदा के साथ रह रहे उनके चमचों को लेकर भी अपनी बात रखी. सुनीता ने गोविंदा के लिए चिंता भी जताई क्योंकि अब वो बहुत जल्द फिल्मों में भी आने वाले हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Govinda, Akshay Kumar,
'अक्षय कुमार पर लड़कियों ने फेंके अंडे, रोबोट हैं गोविंदा', क्यों बोले कोरियोग्राफर 
गोविंदा (Photo: Instagram @govinda_herono1)
'पब्लिसिटी...', गोविंदा को लाइमलाइट में लाने के लिए फैलाई तलाक की खबरें? 
Salman With Govinda
Salman-Govinda की जोड़ी फिर करेगी धमाल, साथ आएंगे नजर! 
Yuvika Chaudhary ने खोला Prince संग रिश्ते का राज़ 
Govinda
गोविंदा को लहूलुहान देख डर गई थी बेटी, कैमरे पर फूट पड़े थे आंसू 

उन्होंने कहा, 'अब चीची को अपना वजन घटाना होगा और अच्छा दिखना होगा. उनकी स्किन थोड़ी गड़बड़ा गई है. वो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, यही मेरी इच्छा है. मैंने बीच में सुना था, जब वो कपिल के शो में बोले थे कि मैं तीन पिक्चर कर रहा हूं. लेकिन मुझे क्या दिक्कत दिखाई दे रही है कि उन्हें एक अच्छी टीम नहीं मिल रही है. जिस सर्कल में वो बैठते हैं, मैं ये हजार बार बोल चुकी हूं कि वहां बेवकूफ राइटर्स हैं, जो राइटर कम और बेवकूफ ज्यादा है.'

Advertisement

'वो गोविंदा को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें घटिया सलाह देते हैं. गोविंदा को अच्छे लोग नहीं मिलते और उन्हें मैं पसंद नहीं हूं क्योंकि मैं सच बोलती हूं. मेरे बारे में सब उनके कान भरते रहते हैं और वो सभी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं. मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूं कि अगर आपको कुछ कहना है, तो सीधा मेरे मुंह पर बोलिए, उन्हें नहीं.'

गोविंदा के अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता?

सुनीता ने इसी बातचीत में गोविंदा के अफेयर की बातों पर कहा कि जबतक वो खुद रंगे हाथों गोविंदा को नहीं पकडेंगी, तबतक वो एक्टर के अफेयर की बातों पर विश्वास नहीं करेंगी. सुनीता ने साथ में ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ भी उनकी जिंदगी में होगा, तो वो खुद सामने से आकर सभी को बताएंगी. 

बता दें कि पिछले काफी वक्त से गोविंदा और सुनीता के बीच चल रही अनबन की खबरें गरम थीं. लेकिन ये सब तब अफवाह बनी, जब दोनों को एकसाथ गणेश चतुर्थी के दौरान देखा गया. कुछ हफ्तों पहले गोविंदा ने भी पत्नी सुनीता को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी एक बच्ची है, जो बहुत गलतियां कर चुकी हैं. मगर वो उनकी सारी गलतियां माफ कर चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement