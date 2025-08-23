scorecardresearch
 

टूट रही गोविंदा-सुनीता की शादी? एक्टर के मैनेजर ने बताया सच, कहा- वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकते...

गोविंदा और सुनीता आहूजा के 38 साल पुराने रिश्ते में अनबन की खबरें हैं. बताया जा रहा है सुनीता ने तलाक की अर्जी दी है और गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन खबरों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि कपल के बीच मन-मुटाव आम बात है.

तलाक की रिपोर्ट्स का गोविंदा के मैनेजर ने बताया सच (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को 38 साल हो चुके हैं. मगर अब फिर से दोनों के रिश्ते में मन-मुटाव होने की चर्चा जोरों-शोरों से हो रही है. रिपोर्ट्स हैं कि सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा से तलाक लेने का फैसला किया है. उन्होंने मुंबई के फैमिली कोर्ट में अर्जी भी डाली है. बताया जा रहा है कि सुनीता ने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मगर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने अब तलाक की खबरों को गलत और बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा कि गोविंदा और सुनीता का तलाक नहीं हो रहा है.  

क्या बोले गोविंदा के मैनेजर?

Hindustan Times संग बातचीत में गोविंदा के मैनेजर शशि बोले- हर कपल में थोड़े बहुत मन-मुटाव होते ही रहते हैं. ये सब पुरानी बातें हैं. लेकिन अब इन्हें मिर्च-मसाला लगाकर अपने फायदे के लिए कुछ लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता ने गोविंदा पर अफेयर, अत्याचार और उन्हें अकेला छोड़ देने का आरोप लगाए हैं. सुनीता के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शशि ने कहा- गोविंदा जैसा इंसान किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, चिल्ला नहीं सकता तो फिर ये अत्याचार करने वाले आरोप कहां से आ रहे हैं? मैंने उनके साथ काफी क्लोजली काम किया है. वो इंसान बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, जैसी इमेज उनकी अब बनाई जा रही है. ये सब मुद्दे पास्ट की कहानियां हैं, जिनपर दोनों मियां-बीवी साथ में काम भी कर रहे हैं. 

शशि आगे बोले- गोविंदा कोर्ट में पेश नहीं हुए, पर सुनीता भी कोर्ट नहीं गईं. सिवाए एक बार के, जब वो केस फाइल करने गई थीं. किस कपल में आखिर प्रॉब्लम नहीं होतीं? सुनीता, गोविंदा से बहुत प्यार करती हैं और दोनों साथ हैं. कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है. वो दोनों निगेटिविटी के बजाए अपने बच्चों के करियर, शादी पर फोकस कर रहे हैं. 

गोविंदा की इमेज खराब करने की कोशिश, क्यों बोले शशि?

शशि ने आगे कहा- ये बड़े-बड़े सेक्शन लगा लेने से, छोटी बात को इतना बड़ा करके दिखा देने से आप बस एक रिश्ता खराब कर रहे हैं. व्यूज के चक्कर में आप किसी की भी जिंदगी खराब कर देंगे क्या? क्या कभी किसी ने इतने सालों में गोविंदा को सुनीता के बारे में कुछ भी बुरा-भला कहते सुना है? भले ही सुनीता ने कुछ इंटरव्यूज में थोड़ी बहुत बातें गोविंदा के खिलाफ या गलत बोली हैं? अभी गणेश चतुर्थी आएगी, आपको सब साथ में नजर आएंगे, आप घर आइएगा. 

पहली बार कब उड़ी थी तलाक की अफवाह?

बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें सबसे पहले फरवरी 2025 में सामने आई थीं. बताया जा रहा था कि अलग लाइफस्टाइल और लगातार लड़ाइयों के चलते कपल ने अलग होने का फैसला किया है. ये भी कहा गया था कि गोविंदा की नजदीकियां किसी 30 साल की एक्ट्रेस संग बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सुनीता से उनकी शादी में दरार आ गई है. 

मगर तलाक पर गोविंदा के वकील का कहना था कि कपल ने 6 महीने पहले तलाक की अर्जी डाली थी, लेकिन फिर उनके रिश्तों में सुधार आ गया. मगर सुनीता ने हमेशा तलाक की खबरों को गलता बताया है. उनका कहना है कि वो गोविंदा से बहुत प्यार करती हैं. कुछ लोग उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. 

TOPICS:

