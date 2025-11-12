scorecardresearch
 

आधी रात जब बिगड़ी थी गोविंदा की तबीयत, पत्नी-बच्चों को नहीं इस दोस्त को किया फोन

गोविंदा बीती अपने घर में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गोविंदा को बीते दिन सुबह से ही कमजोरी और बेचैनी महसूस कर रहे थे. लेकिन रात में अचानक से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी. अब वो ड‍िस्चार्ज हो गए हैं.

कैसी है गोविंदा की तबीयत ( Photo: Aajtak)
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को बीती रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था. देर रात बेहोश होने के बाद गोविंदा को हॉस्पिटल ले जाया गया था. लेकिन आधी रात गोविंदा को क्या हुआ था, किसे पहला फोन किया. इस बारे में उनके वकील और दोस्त ललित बिंदल ने बताया. 

गोविंदा को हो रही थी बेचैनी

ललित ने बताया कि गोविंदा ने उन्हें कॉल करके अपनी तबीयत बिगड़ने के बारे में बताया था, जिसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे. उन्होंने ये भी बताया कि मंगलवार की सुबह से ही काफी कमजोरी और बेचैनी महसूस कर रहे थे. ललित ने कहा- कल दिन में उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी. वो बेहोश हो गए थे. उसके बाद उनके फैमिली डॉक्टर ने फोन पर उन्हें एक दवाई बताई थी.

'गोविंदा ने बीती रात करीब 8:30-9:00 बजे के बीच दवाई खाई थी. इसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने चले गए थे. लेकिन फिर अचानक रात 12 बजे उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी, वो कमजोरी और घुटन फील कर रहे थे.'

कब डिस्चार्ज होंगे गोविंदा?

'गोविंदा ने फिर कॉल करके मुझे घर बुलाया. मैं करीब 12:15 बजे उनके घर पहुंचा. डॉक्टर की सलाह के बाद मैं उन्हें फिर हॉस्पिटल लेकर गया. पहले उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए थे. चेकअप के बाद उन्हें रात 1 बजे एडमिट कर लिया गया था.'

ललित ने बताया कि गोविंदा को अब इमरजेंसी वार्ड से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है. उनकी सेहत में पहले से सुधार दिखना शुरू हो गया. 

आख‍िर क्यों बीमार पड़े गोव‍िंंदा? 

गोविंदा के वकील और करीबी दोस्त ललित बिंदल ने बताया कि अभिनेता के टेस्ट रिपोर्ट्स की समीक्षा करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, सभी रिपोर्ट्स सामान्य थीं.वो लगभग एक महीने से बहुत व्यस्त रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें होश खोने की स्थिति हुई होगी. पिछले कुछ दिनों की व्यस्त दिनचर्या के कारण भी उन्हें दिशाभ्रम हुआ. डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और अच्छी डाइट लेने को कहा है. वह घर पर हैं और ठीक हैं. उन्होंने अपने प्रशंसकों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया है. 

