कौन हैं गोवर्धन असरानी की पत्नी मंजू? सालों पहले छोड़ी इंडस्ट्री, लाइमलाइट से रहती हैं दूर

गोवर्धन असरानी की पत्नी मंजू एक वक्त पर एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थीं. लेकिन सालों पहले वो शोबिज को अलविदा कह चुकी हैं. पति असरानी से उनकी मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी. दोनों ही लो प्रोफाइल रहते थे. मीडिया और पब्लिक की नजरों से दूर अपने पर्सनल स्पेस में रहना मंजू को पसंद है.

लाइमलाइट से दूर रहती हैं मंजू असरानी (Photo: Instagram @asraniofficial)
दिग्गज एक्टर गोवर्धन असरानी का दिवाली के दिन (20 अक्टूबर) को निधन हुआ. उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी. शोले के जेलर के रोल में वो आज भी याद किए जाते हैं. मेरे अपने, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, भूल भुलैया, बंटी और बबली 2, वेलकम, ऑल द बेस्ट जैसी मूवीज में काम कर उन्होंने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था. असरानी अपने पीछे पत्नी मंजू को अकेला छोड़ गए हैं.

कौन हैं मंजू असरानी?
मंजू असरानी (पहले बंसल) एक वक्त फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थीं. 70 और 80 के दौर में उन्होंने खूब काम किया था. असरानी और मंजू की पहली मुलाकात फिल्म 'आज की ताजा खबर' और 'नमक हराम' के सेट पर हुई थी. दोनों ने एक दूसरे से बात की और तुरंत कनेक्शन फील किया था. इसकी खास वजह थी सिनेमा को लेकर उनका प्यार. धीरे-धीरे वो प्यार में पड़े और शादी की. ताउम्र दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया. मंजू ने कई हिंदी मूवीज में काम किया था इनमें कबीला, उधार का सिंदूर, तपस्या, चांदी सोना, चोर सिपाही शामिल हैं. एक्टिंग में अपनी धाक जमाने के बाद मंजू ने कैमरा के पीछे काम करने का फैसला किया. उन्होंने 1990 में डायरेक्शन में अपना लक आजमाने की कोशिश की. 1995 में आई फिल्म 'मां की ममता' का उन्होंने निर्देशन किया था. 

लो-प्रोफाइल रहती हैं मंजू
मंजू ने करियर और फेम से पहले अपने परिवार को रखा. सालों पहले मंजू शोबिज छोड़ चुकी हैं. पति असरानी के करियर को हमेशा से सपोर्ट किया था. वो लो-प्रोफाइल रहना पसंद करती हैं. पब्लिक इवेंट्स, अवॉर्ड शोज में वो नजर नहीं आती हैं. उनके पति असरानी भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे. दोनों अपने पर्सनल स्पेस में खुश रहते थे. जानकारी के मुताबिक, कपल के कोई बच्चा नहीं है. लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसा भी दावा करती हैं कि दोनों का एक बेटा है जिसका नाम नवीन असरानी है. हालांकि इसे लेकर कभी मंजू या असरानी ने कंफर्मेशन नहीं दी.

असरानी की बात करें तो उन्होंने अपने कॉमिक रोल्स से फैंस का दिल जीता था. फिल्म शोले में जेलर के रोल से असरानी ने कमाल किया था. सोशल मीडिया पर असरानी को फैंस नम आंखों से विदा कर रहे हैं. भले ही वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन स्क्रीन पर निभाए गए दमदार किरदारों की वजह से वो फैंस के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे.

---- समाप्त ----
