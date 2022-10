Gauri Khan Birthday: जब समंदर किनारे गौरी को तलाशने दिल्ली से मुंबई गए थे शाहरुख खान

शाहरुख खान और गौरी खान बॉलीवुड के टॉप कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. शाहरुख और गौरी पिछले 30 सालों से साथ हैं. दोनों फैंस के आइडल कपल हैं और उन्हें रिलेशनशिप गोल्स भी देते हैं. शाहरुख खान और गौरी की मुलाकात टीनएज में हुई थी. उस समय किंग खान की उम्र 18 साल थी और गौरी 14 साल की हुआ करती थीं. एक समय ऐसा भी आया था जब शाहरुख को छोड़ गौरी मुंबई चली गई थीं. इस बारे में शाहरुख खान ने खुद बताया था. आज गौरी खान के 52वें जन्मदिन के मौके पर जानते हैं इस किस्से के बारे में.

जब शाहरुख को छोड़ गई थीं गौरी

हॉलीवुड के फेमस टीवी होस्ट डेविड लेटरमैन के शो My Next Guest Needs No Introduction में शाहरुख खान ने शिरकत की थी. 2019 में आए इस शो में डेविड ने शाहरुख खान की लव स्टोरी के बारे में बात की थी. इस इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने बताया था कि कैसे सालों पहले वह मुंबई आए थे और उनका मकसद गौरी को ढूंढना था. ये बात शाहरुख खान के कॉलेज के दिनों की है. गौरी, शाहरुख को छोड़ मुंबई चली गई थीं. इसका कारण शाहरुख का उन्हें लेकर बेहद पोजेसिव होना था. शाहरुख को ये नहीं पता था कि गौरी मुंबई में कहां गई हैं. ऐसे में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मुंबई जाने का प्लान बनाया.

शाहरुख खान के दिमाग में था कि वो किसी हीरो की तरह मुंबई पहुंचेंगे और गौरी दौड़ते हुए आएंगी और उन्हें मिलेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शाहरुख जब मुंबई गए तो उन्हें नहीं पता था कि वो कितना बड़ा शहर है. शाहरुख ने सोचा था कि वह गौरी को बीच पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उन्हें स्विमिंग पसंद थी. लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुंबई में ढेरों बीच हैं.

मुंबई के बीचों पर भटके किंग खान

एक बीच पर पहुंचकर शाहरुख को गौरी नहीं मिली. फिर उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर सरदार जी मिले, जिन्होंने शाहरुख को बताया कि मुंबई में एक से ज्यादा बीच हैं. तब शाहरुख ने उन्हें कहा कि उनके और उनके दोस्तों के पास कुल मिलाकर 400 रुपये हैं. आप बीच पर हमें ले जाएं जैसी ही मीटर में 400 रुपये बन जाएंगे आप हमें उतार देना. सरदार जी ने शाहरुख और उनके दोस्तों को मुंबई के बीच पर ले जाने का काम किया.

हालांकि दर-दर भटकने के बाद भी गौरी उन्हें नहीं मिली. सुबह से भूखे-प्यासे घूम रहे शाहरुख के दोस्त भी उनसे गुस्सा हो गए थे. ऐसे में उन्होंने कहा कि बस एक आखिरी बीच पर देख लेते हैं. दोस्तों में से कोई तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी सब गए. शाहरुख ने एक लड़की की आवाज सुनी और उसे फॉलो किया. इसके बाद उन्होंने वहां ढूंढा तो पता चला कि वो आवाज गौरी की ही थी. शाहरुख को गौरी मिलीं और मिलते ही उन्होंने किंग खान से पूछा- तुम यहां क्या कर रहे हो?

शाहरुख की इस बात से थीं नाराज

जब डेविड लेटरमैन ने गौरी से इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि उनके घरवालों को शाहरुख खान संग उनके रिश्ते के बारे में तब पता नहीं था. वो शाहरुख से ब्रेक लेकर मुंबई गई थीं, क्योंकि तब शाहरुख बहुत पोजेसिव थे. हालांकि, जब दोनों मिले, उसके बाद अलग नहीं हुए. दोनों का साथ आज 30 सालों के बाद भी बना हुआ है.