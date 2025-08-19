बड़े पर्दे पर जल्द दिखेगी तारा और सकीना की जोड़ी, 'गदर 3' को लेकर आया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने के लिए एक दम तैयार है. अगले कुछ सालों में वो बड़ी-बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे. फिल्म 'रामायणम्' और 'बॉर्डर 2' को लेकर तो सनी पाजी सुर्खियों में है ही लेकिन अब उनकी एक बड़ी हिट फिल्म के सीक्वल को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है. जिससे फैंस में एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.

दरअसल हालिया इंटरव्यू में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने फिल्म 'गदर 3' की घोषणा कर दी है. इसी के साथ उन्होंने अमीषा पटेल के साथ उनके मनमुटाव और गदर 3 की कहानी को लेकर भी बात की है.

'गदर 3' पर दिया बड़ा अपडेट

न्यूज 18 शोशा को दिए इंटरव्यू में बात करते हुए डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा, 'एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ मेरा रिश्ता अब बहुत अच्छा है. वक्त से साथ सभी चीजें सही हो जाती हैं. सकीना और तारा गदर फिल्म का एक जरूरी पार्ट हैं. लेकिन हम 'गदर 3' की रिलीज से पहले उनके रोल के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. फिल्म गदर 3 जरूर बनेगी. हमने 'गदर 2' के आखिरी सीन में ही ऑडियंस से इस बात का वादा कर दिया था. जहां तारा के बेटे जीते (उत्कर्ष शर्मा) को बताया जाता है कि वो सेना में भर्ती होने के लायक है. हमने फिल्म का एंड इसी मैसेज के साथ किया था.

कब शुरू होगी फिल्म गदर 3 की शूटिंग?

फिल्म गदर के डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म 'गदर 3' की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है. ऐसे में फैंस को इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. डायरेक्टर ने बताया कि अगले 2 साल में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी. हां, लेकिन इस फिल्म को उतना वक्त नहीं लगेगा जितना 'गदर' और 'गदर 2' में लगा. बता दें पहली और दूसरी फिल्म में आने में करीब 22 साल लग गए थे. इसी के साथ डायरेक्टर ने ये भी अपडेट दिया है कि स्क्रिप्ट पर काम किया जा चुका है. फिल्म का तीसरा पार्ट तारा और उसे बेटे की कहानी पर बेस्ड होगा.

अमीषा पटेल पर क्या बोले अनिल?

बता दें कि जब गदर 2 रिलीज हुई थी तो अमीषा पटेल को बिना बताए ही फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर दिया गया था. इस बात से अमीषा नाराज हो गईं थीं. हालांकि नाराजगी के बावजूद अमीषा ने कुछ दिन पहले ही मनीष पॉल के पॉडकास्ट में कहा था कि वह पुरानी बातों को भूल जाना चाहती है. अगर गदर 3 का पेपरवर्क अच्छा होगा तो वो ये फिल्म जरूर करना चाहेंगी.

