बरेली: दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर बोला- एक्ट्रेस की बहन ने प्रेमानंद महाराज का किया था अपमान

एक्ट्रेस दिशा पाटनी से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. उनके बरेली स्थित घर पर कई राउंड्स फायरिंग की गई हैं. ये घटना सुबह 4:30 बजे की है, जहां 2 राउंड हवाई फायरिंग हुई थी. हालांकि इस प्रक्रिया में किसी को भी गोली लगने की खबर नहीं है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

क्यों हुई दिशा पाटनी के बरेली घर पर फायरिंग?

पुलिस फिलहाल फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी है. दिशा पाटनी के बरेली घर पर उनका पूरा परिवार बड़ी बहन खुशबू पाटनी और माता-पिता रहते हैं. खुशबू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. हालांकि उनके घर पर किसने फायरिंग कराई है, इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है.

दिशा के घर पर फायरिंग वीरेंद्र चारण गैंग ने कराई है. उन्होंने खुद इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है, 'जय श्री राम, राम राम सभी भाईयो को. मैं वीरेन्द्र चारण, महेन्द्र सारण (डेलाणा). भाइयों आज ये जो खुशबू पाटनी, दिशा पाटनी की बहन के घर पर फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है.'

'इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था. इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी. हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जायेगा. ये तो महज एक ट्रेलर था. अगली बार फिर से इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे.'

'ये संदेश सिर्फ इसके लिए ही नहीं है बल्कि जितने भी फिल्म जगत के आर्टिस्ट और उनसे जुड़े लोग हैं उन सभी के लिए है. जिस किसी ने भी हमारे धर्म और संतों सम्बन्धी ऐसी कोई भविष्य में अपमानजनक हरकत की तो तैयार रहना उसके परिणाम भुगतने के लिए. हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं. हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे. हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक हैं, उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है.'

क्या थी खुशबू पाटनी और अनिरुद्धाचार्य की कॉन्ट्रोवर्सी?

दिशा की बहन खुशबू अक्सर सोशल मीडिया पर भी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. कुछ महीनों पहले जब अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया था. तब दिशा की बहन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके अनिरुद्धाचार्य के शब्दों की निंदा की थी. उसी वक्त प्रेमानंद महाराज का भी महिलाओं पर एक वीडियो वायरल हुआ था.

ऐसे में लोगों ने माना कि दिशा की बहन खुशबू ने प्रेमानंद महाराज पर कमेंट किया था. ये विवाद देखते ही देखते इतना बड़ा हुआ कि एक्ट्रेस की बहन को सामने से आकर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज डालकर साफ किया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर नहीं, बल्कि अनिरुद्धाचार्य पर बातें बोली थीं.

