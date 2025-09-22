बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की इस समय हर तरफ धूम मची हुई है. लेकिन बॉलीवुड के कई बड़े सितारों से सजी ये सीरीज अब विवादों में भी फंस गई है. दरअसल रणबीर कपूर के एक कैमियो पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस को सीरीज के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल वेब सीरीज के एक सीन में रणबीर कपूर बिना किसी चेतावनी या अस्वीकरण के ई-सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस सीन को लेकर शिकायतकर्ता विनय जोशी ने एनएचआरसी को शिकायत की है.
इसके साथ ही एनएचआरसी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को भी उचित कार्रवाई करने और ऐसी सामग्री पर तुरंत रोक लगाने का नोटिस जारी किया है. जो युवा पीढ़ी को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है. वहीं मुंबई के पुलिस आयुक्त को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचने वालों की जांच शुरू करने के लिए भी कहा है.
इस सीन को लेकर फंसे रणबीर
सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी कार्रवाई की मांग
भारत में ई-सिगरेट पर बैन
बता दें कि 17 सितंबर 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाकर पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (E-Cigarette) पर बैन लगा दिया. इस बैन के तहत देश में न तो ई-सिगरेट बिकेगी, न बनेगी, न खरीदी जाएगी, न स्टोरी की जाएगी, न आयात होगी, न निर्यात होगी और इसका प्रचार भी नहीं होगा. इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये जुर्माना, तीन साल की जेल या दोनों की सजा मिल सकती है.