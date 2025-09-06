नहीं रहीं विक्रम भट्ट की मां, लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन, सदमे में डायरेक्टर

बॉलीवुड के गलियारों से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आ रही है. फेमस फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट का 75 साल की उम्र निधन हो गया है. शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. जानकारी के मुताबिक वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं. अब इस खबर से भट्ट परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है.

किस वजह से हुआ निधन?

न्यूज एजेंसी के मुताबिक विक्रम भट्ट के एक करीबी सूत्र ने बताया, 'वह कुछ समय से अस्वस्थ थीं और वेंटिलेटर पर थीं. उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था.' वहीं उनका अंतिम संस्कार दोपहर लगभग 2 बजे वर्सोवा श्मशान घाट पर परिवार की मौजूदगी में हो गया. सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री क लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

बता दें कि विक्रम भट्ट अपनी मां के काफी करीब थे. अब इस घटना से उन्हें गहरा सदमा लगा है. आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने में उनकी मां का अहम रोल है. ये ही वजह है कि आज उकी गिनती बड़े डायरेक्टर्स में होती है. वर्षा भट्ट, सिनेमैटोग्राफर प्रवीण भट्ट की पत्नी थीं. जिन्होंने 'उमराव जान', 'मासूम', 'अग्निपथ', 'अर्थ', 'आशिकी' और 'राज' जैसी फिल्मों में काम किया है.

विक्रम भट्ट ने कब की शुरुआत?

विक्रम भट्ट पिछले 33 सालों से बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं. साल 1992 में फिल्म 'जानम' से डेब्यू किया था. फिल्मों में डायरेक्शन के अलावा विक्रम भट्ट साल 2015 में आई फिल्म 'खामोशियां' के जरिए पहली बार एक्टर के तौर पर पर्दे पर नजर आए थे.

विक्रम भट्ट की कुछ फिल्में

बता दें कि विक्रम भट्ट हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों के लिए काफी फेमस हैं. उन्होंने मदहोश, गुनहगार, गुलाम जैसी हिट फिल्मों को डायरेक्ट किया. साल 2002 से उन्होंने हॉरर फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया और 'राज', '1920', 'क्रिएचर', 'शापित' 'लव गेम्स', 'फुटपाथ' जैसी कुछ पॉपुलर फिल्में दी. वहीं विक्रम भट्ट अपनी आगामी फिल्म 'हॉन्टेड: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' को लेकर चर्चा में हैं, जो 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

