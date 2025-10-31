scorecardresearch
 

यश से घबराए 'लव एंड वॉर'के मेकर्स? बदल दी रणबीर-आलिया स्टारर की रिलीज डेट, टला क्लैश

संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म लव एंड वॉर को लेकर बज बना हुआ है. हालांकि ये साउथ के सुपरस्टार 'टॉक्सिक' से एक मामले में पिछड़ गई. दोनों ही फिल्मों से जुड़ा एक अपडेट सामने आया है.

फिल्म 'लव एंड वॉर' की टली रिलीज (Photo:X/@vickykaushal09)
फिल्म 'लव एंड वॉर' की टली रिलीज (Photo:X/@vickykaushal09)

अगले साल यानी 2026 में इंडियन सिनेमा की दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला था. जिसमें पहली थी रणबीर-अलिया और विक्की कौशल की लव एंड वॉर और दूसरी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की टॉक्सिक. केजीएफ सीरीज के बाद ये यश की अगली फिल्म होगी, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अब दोनों ही फिल्मों के क्लैश को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

बता दें कि साल 2026 की ईद पर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'लव एंड वॉर' और 'टॉक्सिक' ईद की मौके पर रिलीज़ हो रही थीं. क्लैश से दोनों ही फिल्मों को भारी नुकसान हो सकता था. लेकिन अब इसे लेकर रास्ता निकल गया है.

क्या दोनों फिल्मों का क्लैश होगा?
बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 'लव एंड वार' के मेकर्स अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर रहे है. रिपोर्ट में सूत्र ने बताया, 'ये समझदारी वाला फैसला है, क्योंकि दो पैन इंडिया फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना समझदारी नहीं होती. वहीं लव एंड वॉर की करीब 75 दिन की शूटिंग बाकी है, ऐसे में संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल से कहा है कि वे गर्मियों 2026 तक लगातार अपनी डेट्स दें, ताकि फिल्म की शूटिंग पूरी की जा सके.

ये भी पता चला है कि शूटिंग खत्म करने के लिए जो डेडलाइन तय की गई थी, मेकर्स उतने वक्त में इसे पूरा नहीं कर पाएंगे. पहले इसी साल के अंत तक शूटिंग पूरी होनी थी लेकिन अब इसे और आगे खिंचा जा रहा है. ऐसे में लव एंड वॉर ईद पर रिलीज नहीं हो पाएगी.

कब रिलीज होगी यश की फिल्म?
वहीं बीते दिनों यश की फिल्म को लेकर ऐसी अफवाह चल रही थी कि टॉक्सिक बजट से बाहर चली गई है और ये तय समय पर पूरी नहीं हो पाएगी. लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी. मेकर्स ने हाल ही में इसे लेकर स्पष्ट कर दिया कि बजट बढ़ने वाली खबरें फर्जी है. 'टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. 

