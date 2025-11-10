'श्रीदेवी हवा में उड़ीं...फिर फर्श पर गिरीं, सेट पर छाया सन्नाटा', फरहान अख्तर को लगा- करियर खत्म

फरहान अख्तर आज बॉलीवुड के सबसे मशहूर फिल्ममेकर में से एक हैं, लेकिन कभी उन्हें इस बात का डर था कि उनका करियर अब खत्म हो जाएगा. तब फरहान अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे थे, लेकिन लिजेंड्री स्टार श्रीदेवी के साथ हुए एक इंसीडेंट ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था.

साल 1991 में, जब यश चोपड़ा की फिल्म 'लम्हे' की शूटिंग चल रही थी, तब एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके शुरुआती करियर को लगभग खत्म कर दिया था- जब श्रीदेवी उनके सामने फिसलकर गिर गईं.

घबरा गए थे फरहान

उस वक्त फरहान सिर्फ 17 साल के थे और वे सिनेमैटोग्राफर मनमोहन सिंह के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे. 'लम्हे' फिल्म अपने खूबसूरत सेट्स और यश चोपड़ा की रोमांटिक स्टाइल के लिए जानी जाती है. शूटिंग के दौरान एक जोशभरा डांस सीक्वेंस चल रहा था, तभी यह हादसा हुआ.

फरहान अख्तर ने इंडिया टीवी में उस घटना को याद करते हुए हंसते हुए कहा, 'मैं कौन होता हूं श्रीदेवी को गिराने वाला.' उन्होंने आगे बताया,“वो एक डांस सीक्वेंस था, जिसे सरोज जी कोरियोग्राफ कर रही थीं. जब श्रीदेवी रिहर्सल कर रही थीं, तब मनमोहन सिंह जी ने देखा कि फर्श पर एक दाग है और उन्होंने किसी से उसे साफ करने को कहा. मैं सबसे पास था, तो मैं झुककर उसे साफ करने लगा.”

धड़ाम से गिरीं श्रीदेवी

उसी वक्त श्रीदेवी उसी जगह चलकर आ रही थीं. फरहान ने कहा, “मैं नीचे झुका था और ध्यान नहीं रहा कि वो वहीं आ रही हैं. वो फिसलकर गिर गईं. मुझे आज भी वो पल स्लो मोशन में याद है, श्रीदेवी हवा में उड़ीं और फिर फर्श पर गिरीं. पूरा सेट चुप हो गया. मुझे लगा, बस अब मेरा करियर खत्म.”

लेकिन श्रीदेवी ने गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराकर कहा,“कोई बात नहीं, ऐसा होता है.” इसके बाद सब लोग हंसने लगे और फरहान ने राहत की सांस ली. फरहान अख्तर कहते हैं कि इस घटना ने उन्हें विनम्रता और सिनेमा दोनों के बारे में बहुत कुछ सिखाया. “मैं हमेशा श्रीदेवी का आभारी रहूंगा. मुझे सच में लगता है कि मेरा करियर उन्हीं की वजह से बना.”

