प्यार में थीं फराह खान, नंगे पैर हाजी अली जाकर मांगी थी शादी की मन्नत, फिर...

फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान को हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच' में देखा गया. इस शो में फराह ने अपने बचपन, आर्थिक तंगी, बॉलीवुड में शोषण और यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात की. शो के दौरान काजोल और ट्विंकल से बातचीत में फराह ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने कभी अपने प्यार के लिए अकल्पनीय काम किया था.

और पढ़ें

प्यार के लिए फराह खान ने किया कुछ ऐसा

अपनी कहानी बताते हुए फराह खान ने ज्यादा डिटेल्स दिए बिना कहा, 'मैं एक बार हाजी अली तक नंगे पांव चलकर उस आदमी से शादी की मन्नत मांगने गई थी, जिससे उस समय मुझे लगता था कि मैं प्यार करती हूं.' फराह ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, 'शुक्र है हाजी अली ने मेरी फरियाद नहीं सुनी.' काजोल ने बातचीत को और मजेदार बनाते हुए कहा, 'भगवान बेहतर जानते थे.'

इस एक्टर पर था क्रश

शो में ही फिल्ममेकर ने यह भी खुलासा किया कि बचपन में अनन्या पांडे के पिता और एक्टर चंकी पांडे पर उनका जबरदस्त क्रश था. अनन्या, जो फराह खान के साथ शो में आई थीं, फराह के चंकी की तारीफ करते ही शरमाने लगीं. इसके अलावा अनन्या ने यह भी बताया कि एक खास प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान फराह खान की डांट के बाद वो सेट से रोते हुए चली गई थीं. इस पर फराह ने चुलबुले अंदाज में कहा कि उनकी फिल्म के सेट से जो भी एक्ट्रेस रोते हुए जाती है, वह आगे चलकर सुपरस्टार बन जाती है. काजोल, फराह से पूरी तरह सहमत थीं. उन्होंने कोरियोग्राफर के बयान का समर्थन भी किया.

Advertisement

शोषण का किया सामना

इसी शो में फराह ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाला शोषण को भी डिस्कस किया. फराह ने खुलासा किया कि बॉलीवुड में उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था. एक डायरेक्टर ने उनका फायदा उठाने की कोशिश भी की थी. फराह खान ने बताया, 'वो गाने या कुछ चर्चा करने के लिए मेरे कमरे में आया जब मैं बिस्तर पर थी, और मेरे बगल में बैठ गया. मुझे उसे वहां से लात मारकर भगाना पड़ा था. उस घटना के दौरान ट्विंकल खन्ना भी मौजूद थीं. उन्होंने कहा, 'वो इनके पीछे पड़ा था, चाहे कुछ भी हो. इन्हें उसे शारीरिक रूप से लात मारकर निकालना पड़ा था. ये हुआ था. मैं गवाह थी.'

---- समाप्त ----