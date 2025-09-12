कभी महज 300 रुपये कमाता था फराह खान का कुक, आज कितनी है दिलीप की कमाई?

आजकल यूट्यूब पर बॉलीवुड की कोरियोग्राफर/डायरेक्टर फराह खान छाई हुई हैं. उनके व्लॉग्स कई लोगों को पसंद आते हैं. वो हर नए वीडियो में किसी नए गेस्ट के घर जाती हैं. लेकिन उनके साथ उनका कुक दिलीप हमेशा साथ रहता है. दोनों की मस्ती भरी नोक-झोक फैंस को बहुत पसंद भी आती है. फराह खान के कारण दिलीप की पॉपुलैरिटी में भारी उछाल आया है.

मुंबई जाने से पहले कितनी थी फराह के कुक की कमाई?

सोशल मीडिया पर यूजर्स अक्सर फराह खान के कुक दिलीप को लेकर बातें किया करते हैं. दिलीप से हर कोई मिलने के लिए बेताब रहता है. यहां तक कि बॉलीवुड के भी कई सितारे व्लॉग में दिलीप को खूब प्यार देते हैं. ऐसे में यूजर्स के मन में ये भी सवाल उठता है कि दिलीप अब इतने पॉपुलर हो गए हैं, तो आज के समय में वो कितनी कमाई कर रहे होंगे? अब इसपर फराह खान ने खुद बात की है.

हाल ही में फराह अपने कुक के साथ दिल्ली में 'शार्क टैंक' शो फेम अशनीर ग्रोवर से मिलने पहुंची थीं. यहां उन्होंने बिजनेसमैन और उनके परिवार संग खूब सारी मस्ती की और खाना भी बनाया. इसी दौरान दिलीप भी अशनीर की मां को बताने लगे कि मुंबई से पहले वो दिल्ली में काम कर चुके हैं. अशनीर की मां ने भी फराह से कहा, 'दिलीप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो जब दिल्ली आए, तब सिर्फ 300 रुपये में काम करते थे.'

Advertisement

यूट्यूब से मिली पॉपुलैरिटी, आज कितना कमाते हैं दिलीप?

अशनीर की मां की बात सुनकर फराह खान भी चुप नहीं बैठ पाईं. उन्होंने बताया, 'जब दिलीप मुंबई में काम करने आया, तब उसकी सैलेरी 20,000 रुपये से शुरू हुई थी. अब आज के समय में वो कितना कमाता है, ये कोई ना ही पूछे तो बेहतर.' इसी व्लॉग में आगे दिलीप को अशनीर की फैमिली गिफ्ट में शर्ट भी देती है. जिसपर फराह अपने मजाकिया अंदाज में बोलती हैं कि उन्हें ज्यादातर शर्ट गिफ्ट में ही मिले हैं.

बता दें कि फराह खान के कुक दिलीप दरअसल बिहार से हैं. उन्होंने फराह के चैनल पर खुद बताया था कि वो बिहार में अपने घरवालों के लिए नया घर बना रहे हैं. दिलीप ने इसका पूरा व्लॉग भी शूट किया था. अब फैंस उनकी तरक्की देखकर काफी खुश हैं जिसका क्रेडिट वो फराह खान को देते रहते हैं.

---- समाप्त ----