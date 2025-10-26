अच्छे काम की तलाश में 'पंचायत' के प्रह्लाद चा, बोले- पंसद का काम नहीं मिल रहा...

दर्शकों के बीच 'पंचायत' सीरीज काफी चर्चा में रही. इसमें निभाए गए हर किरदार को जनता ने करीब से जानना चाहा. खासकर प्रह्लाद चा को. सीरीज में ये किरदार फैजल मलिक ने निभाया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में फैजल ने स्ट्रगल के बारे में बात की. बताया कि उन्हें काम मिलने में मुश्किल हो रही है. साथ ही बताया कि आखिर 'पंचायत' की पांचवां सीजन कब आने वाला है.

फैजल मलिक का छलका दर्द

फैजल मलिक से पूछा गया कि उन्होंने काफी सारी कम बजट वाली फिल्मों और प्रोजेक्ट्स पर काम किया. धीरे-धीरे ही सही अपनी जगह बनाई. लेकिन आज भी उन्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते नहीं देखा जाता है. इसपर फैजल ने कहा- मुझे तो कभी बजट का इस तरह का सोच कभी रहा नहीं. एक्टिंग में जहां पर मैं हूं अभी, वहां पर मेरी च्वॉइस नहीं है. कोई चूज करेगा, तभी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं. अभी मेरी लाइफ में ये दुनिया आई नहीं कि मैं चूज करूं कि क्या करना है.

स्क्रिप्ट सही होनी चाहिए. क्योंकि मेरे किरदार से ज्यादा बड़ी चीज कहानी है. चाहे फिर वो एक ही सीन का हो, काफी काम मैंने ऐसा ही किया है. और भी मैं काम कर रहा हूं, वो भी ऐसा ही है. एक-दो सीन करता हूं. बहुत अच्छी कहानी लगती है मुझे तो मैं उसमें कर देता हूं काम.

ये बड़ी फिल्म, ये आर्टिस्ट को मास के पास ले जाती है. उसमें टाइम लगता है. वो आपको देखते हैं, समझते हैं, और आपकी वजह से जो लोग बनते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ कर रहे हैं. तभी चूज मैं नहीं, कोई और करते हैं. फैजल ने 'पंचायत' के अगले सीजन के बारे में भी बताया कि वो कब आने वाला है.

फैजल ने कहा- अभी तो शूटिंग होगी. शूटिंग के बाद ही समझ लीजिए एक से डेढ़ साल. अभी तो लिक रहे हैं कमरे में बैठकर. साइंटिस्ट एक साल के बाद ही स्क्रिप्ट देते हैं. शूटिंग अगले साल हो जाएगी. पर रिलीज अमेजन प्राइम पर डिपेंड करती है. मालूम हो कि फैजल मलिक को हाल ही में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' में देखा गया है.

