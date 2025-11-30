scorecardresearch
 
'तुम्हारी दो मां हैं?' जब स्कूल में हुआ ईशा देओल से सवाल, मालूम पड़ा था हेमा-धर्मेंद्र के रिश्ते का सच

ईशा देओल ने बताया था कि वो इस बात से अनजान थीं कि उनके पिता धर्मेंद्र की मां हेमा से दूसरी शादी थी. उन्हें इस बात का अंदाजा चौथी कक्षा में लगा. जब एक क्लासमेट ने उनसे एक अजीब-सा सवाल किया. उस वक्त उन्हें अपने पिता के दूसरे परिवार के बारे में पता चला था.

जब ईशा को पता चला पहले से शादीशुदा थे धर्मेंद्र (Photo: Instagram @Esha_Deol)
जब ईशा को पता चला पहले से शादीशुदा थे धर्मेंद्र (Photo: Instagram @Esha_Deol)

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से शादी काफी चर्चे में रही. जब उन्होंने हेमा से शादी की वह पहले से शादीशुदा थे और चार बच्चों- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल- के पिता थे. लेकिन हेमा की बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल काफी समय तक इस बात से अनजान थीं. ईशा को तो अपने पिता के दूसरे परिवार के बारे में तब पता चला जब वह चौथी कक्षा में थीं.

क्लासमेट ने बताया था सच

हेमा मालिनी की बायोपिक हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में ईशा ने बताती हैं कि उन्हें उनके स्कूल के बच्चों से इस बारे में पता चला था. एक क्लासमेट ने पूछा, “तुम्हारी दो मम्मियां हैं?” यह सुनकर ईशा बिल्कुल हैरान रह गईं. उन्होंने तुरंत जवाब दिया और इस बात को नकार दिया. उन्होंने कहा, “मैंने झट से उसे कहा, ‘क्यों बकवास कर रहे हो? मेरी तो सिर्फ एक ही मां है.’”

लेकिन यह सवाल उन्हें परेशान करता रहा, और घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी मां से यह बात पूछी. तब हेमा ने उन्हें सच्चाई बताई. ईशा कहती हैं, “जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने मां को बताया कि मेरी दोस्त यह सवाल पूछ रही थी. शायद उसी समय मां ने मुझे सच्चाई बताने का फैसला किया. सोचिए, हम चौथी कक्षा में थे और हमें कुछ पता नहीं था. आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं.” 

उन्होंने आगे कहा, “तब मुझे समझ आया कि मेरी मां ने ऐसे व्यक्ति से शादी की थी जिसकी पहले से पत्नी और परिवार था.”

पिता धर्मेंद्र से नहीं रही कोई शिकायत

ईशा देओल ने माना कि सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने कभी अपने पिता के लिए कोई शिकायत महसूस नहीं की. उन्होंने कहा, “सच कहूं तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा. आज तक मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता. और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने माता-पिता को देती हूं, जिन्होंने हमें कभी असहज महसूस नहीं होने दिया.”

ईशा ने यह भी बताया कि वह ऐसी माहौल में बड़ी हुईं जहां उनके पिता रात में घर पर नहीं रहते थे. वह कहते हैं कि वे उनके साथ खाना तो खाते थे, लेकिन उसके बाद चले जाते थे, और यह उनके लिए सामान्य बन गया था. “जब मैं छोटी थी, तब दोस्तों के घर जाती थी जहां मां और पिता दोनों साथ रहते थे. तब समझ में आया कि पिता का घर पर होना कॉमन है. लेकिन हमें ऐसे पाला गया कि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. मैं अपनी मां के साथ बहुत खुश थी और अपने पिता से प्यार करती थी.''

अलविदा धर्मेंद्र!

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से निधन हो गया. गुरुवार को उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी व बॉबी देओल ने उनके लिए प्रार्थना सभा रखी. लेकिन उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना इसमें शामिल नहीं हुईं. बाद में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बताया कि हेमा मालिनी ने अपने घर पर धर्मेंद्र की याद में गीता पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया था.

