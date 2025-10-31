scorecardresearch
 

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इमरान हाशमी के कैमियो से परेशान हुआ बेटा, स्कूल में होता है 'बुली'

इमरान हाशमी जहां 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज में कैमियो करके हर तरफ छाए, वहीं उनका बेटा उनके इससे परेशान हुआ. एक्टर ने हाल ही में बताया है कि आखिर कैसे उनका बेटा अपने स्कूल में तकलीफें झेल रहा है.

इमरान हाशमी का बेटा क्यों हुआ शर्मिंदा? (Photo: Instagram/ Emraan Hashmi)
इमरान हाशमी का बेटा क्यों हुआ शर्मिंदा? (Photo: Instagram/ Emraan Hashmi)

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इमरान हाशमी का कैमियो सबसे चर्चित रहा. हर किसी ने उस सीन की तारीफ की, जिसमें इमरान और राघव नजर आए. सोशल मीडिया पर ये सीन जमकर वायरल हुआ, इसके क्लिप्स हर तरफ छाए रहे. लेकिन अब मालूम हुआ है कि इमरान के लिए ये कैमियो पर्सनल तौर पर काफी मुश्किल रहा है.

क्यों कैमियो करके परेशान हुए इमरान हाशमी?

इमरान हाशमी ने हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में बताया है कि भले ही उनके सभी फैंस ने आर्यन की सीरीज में उनके कैमियो को पसंद किया हो, लेकिन उनके बेटे अयान को वो चंद मिनटों का रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. पता हो कि इमरान सीरीज में एक इंटिमेसी कोच बनकर आते हैं, जो एक्टर्स को स्क्रीन पर इंटीमेट होना सीखाता है. इसी को लेकर स्कूल में उनके बेटे को काफी कुछ सुनना पड़ा है. वो अपने दोस्तों के बीच एक मजाक बनकर रह गए हैं.

इमरान ने कहा, 'मुझे नहीं मालूम कि मुझे कैमरे पर ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा बेटा अयान, उसे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है. स्कूल में ऐसी सोसाइटी होती हैं जहां आप चीजें सिखाते हैं या अपना काम करते हैं. इसलिए अब उसके सारे दोस्त कह रहे हैं कि तुम इंटिमेसी कोच क्यों नहीं बन जाते?'

इमरान ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन वो मुझसे बोला कि पापा, आपने मेरे लिए स्कूल में चीजों को खराब कर दिया है और अब यही मजाक हर जगह चल रहा है. हर रोज जब मैं स्कूल आता हूं, तो मुझे यही सब झेलना पड़ता है. तो क्या आप अब बस करेंगे?'

इमरान हाशमी के लिए इसलिए खास है उनका बेटा अयान

इमरान हाशमी एक वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरे थे, जब उनके बेटे अयान को साल 2014 में कैंसर हुआ था. उनका बेटा तब सिर्फ 4 साल का था. इस दौरान एक्टर की जिंदगी पूरी तरह पलट चुकी थी. इसी दौरान इमरान ने खुद को एक्टिंग से थोड़ा दूर भी किया. उनके बेटे ने कैंसर से अपनी जंग पांच सालों तक लड़ी, जिसके बाद साल 2019 में वो कैंसर फ्री हुए.

बात करें इमरान हाशमी के प्रोजेक्ट्स की, तो इन दिनों वो अपनी फिल्म 'हक' के लिए सुर्खियों में हैं. ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में आएगी, जो शाह बानो द्वारा लड़े एक ऐतिहासिक केस पर आधारित है. इसके अलावा, इमरान 'आवारापन 2' में भी नजर आएंगे, जो अगले साल रिलीज होगी.

