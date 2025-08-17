scorecardresearch
 

एल्विश यादव के घर हुई कई राउंड फायरिंग, इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी, कहा- सट्टे वाले तैयार रहो...

एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग केस में नया अपडेट आया है. इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने ली है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका दावा किया गया है.

इस गैंगस्टर ने ली एल्विश यादव के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी (Photo: Instagram @elvish_yadav)
गुरुग्राम के सेक्टर 56 में यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर पर रविवार सुबह तड़के करीब 5:30 से 6 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. बाइक पर सवार तीन नकाबपोश हमलावरों ने करीब 24 से 30 राउंड गोलियां चलाईं, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए.

अब इस मामले में नया अपडेट आया है. इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने ली है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका दावा किया गया है.

गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली. गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि,'जय भोले की, हां भाई राम राम सारे भाइयों को. आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है, वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलाई है. इसको आज हमने अपना परिचय दिया है. 

'बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वॉर्निंग है, जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला, उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है. तो जो भी सट्टे वाले हैं, तैयार रहो. राम राम, राव इंद्रजीत यादव.'

गैंगस्टार का लिखा कथित नोट

(नोट: आज तक/ इंडिया टुडे इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता) 

पुलिस ने जारी किया बयान

एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में सेक्टर 56 थाना के SHO विनोद कुमार का बयान आया है. उन्होंने बताया कि एल्विश वारदात के वक्त घर में मौजूद नहीं थे. उनके पिता रामावतार की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो ने एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. एल्विश के पिता ने कहा है कि हमारी किसी से कोई रंजिश नही है.

अब तक क्या क्या हुआ?

फायरिंग एल्विश यादव के घर के नीचे के फ्लोर पर हुई, जबकि वह खुद उस वक्त बाहर काम करने गए हुए थे. यूट्यूबर के पिता ने भी बताया कि जब हमला हुआ सभी घर में सो रहे थे. घर में उनके परिवार के सदस्य और एक केयरटेकर मौजूद थे जो सुरक्षित हैं. किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है.

पुलिस ने मौके से गोलियों के कई खाली खोखे बरामद किए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हमला तीन बाइक सवार बदमाशों ने किया, किन कारणों से यह हमला हुआ, इसका पता अभी नहीं चल पाया है. गुरुग्राम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं.

एल्विश यादव अपने विवादित बयानों और अतीत के कई मामलों की वजह से चर्चा में रहते आए हैं. हाल ही में बॉलीवुड सिंगर फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग की घटना हुई थी, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

