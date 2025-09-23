एकता कपूर की हैट्रिक: पद्म श्री, एमी और अब नेशनल अवॉर्ड से मिला नया सम्मान

एकता कपूर ने पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय में हमारी कहानियों को देखने का अंदाज बदल दिया है. टीवी से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां उनके शो सिर्फ प्राइमटाइम पर ही नहीं छाए रहे, बल्कि लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा भी बन गए. शो जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और बाद में नागिन जैसी फ्रैंचाइजी ने उन्हें हर घर का नाम बना दिया. यह सब उस दौर में हुआ जब ना सोशल मीडिया इतना बड़ा था और ना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की इतनी पहुंच थी.

साल 2020 में एकता कपूर को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है. इसके तीन साल बाद 2023 में उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की और इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रोड्यूसर बनीं. ये सम्मान सिर्फ उनकी खुद की जीत नहीं थे, बल्कि उस इंडस्ट्री के लिए भी गर्व का पल थे जिसे बनाने और आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ रहा है.

ऐसे में आज उन्होंने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है. ये है फिल्म 'कटहल: अ जैकफ्रूट मिस्ट्री' के लिए उनका पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड. यह सम्मान उन्हें को-प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और नेटफ्लिक्स के साथ साझा हुआ है. फिल्म ने बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड जीता है, जो इसलिए भी खास है क्योंकि इससे न सिर्फ सिनेमा में उनकी मजबूत मौजूदगी साबित होती है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह हमेशा नए कलाकारों और अलग तरह की कहानियों को आगे बढ़ाने का एक अलग ओर सही नजरिया रखती हैं.

अपने खास अंदाज के लिए जाने जानें वाली एकता कपूर आगे बढ़ते हुए रुकने का कोई संकेत नहीं दे रही हैं. ऐसे में वह डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' लेकर आ रही हैं. जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'VVAN' के लिए उन्होंने पहली बात TVF के साथ पार्टनरशिप की है. इसके अलावा उनका सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फिर अपना जादू बिखेर रहा है.

