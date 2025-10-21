'एक दीवाने की दीवानियत' का सरप्राइज... 'थामा' से क्लैश का नहीं असर, मिली तगड़ी ओपनिंग

बॉलीवुड की दिवाली रिलीज फिल्में मंगलवार को थिएटर्स में पहुंची हैं और अब धमाके बॉक्स ऑफिस पर हो रहे हैं. जहां एक तरफ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' रिलीज हुई. वहीं इसका क्लैश हर्षवर्धन राणे और सोनम बजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से हुआ.

शुरुआत में 'दीवानियत' को दोनों फिल्मों में से कमतर माना जा रहा था. मगर शायद ये अनुमान लगाने वाले बॉलीवुड की एक सबसे पक्की थ्योरी भूल गए- 'गाना हिट तो पिक्चर हिट'. पहले ही दिन 'दीवानियत' की ओपनिंग बता रही है कि ये फॉर्मूला अभी भी परफेक्ट चल रहा है.

धमाकेदार ओपनिंग के लिए तैयार 'दीवानियत'

टीजर और ट्रेलर से 'दीवानियत' बहुत माहौल बनाने वाली फिल्म नहीं नजर आ रही थी. मगर फिर आए इसके गाने... और इन गानों को जनता में सॉलिड पॉपुलैरिटी मिली. गानों से माहौल बना तो जनता ने फिल्म की एंग्री-लवर वाली लव स्टोरी में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी.

ये एक 'A' रेटिंग वाली फिल्म है. कुछेक मौकों को छोड़कर, इस रेटिंग वाली फिल्मों की कमाई 'U/A' रेटिंग वाली फिल्मों से थोड़ी कम ही रहती है. ऊपर से इसके सामने 'थामा' जैसी बड़ी फिल्म भी है. दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड एक्टर्स हैं. इन दोनों का ही बॉक्स ऑफिस पर दम अभी तक साबित नहीं हुआ है. इसलिए ट्रेड में माना जा रहा था कि ये ओपनिंग में 3 करोड़ रुपये से ऊपर कुछ भी ले आएगी तो दमदार शुरुआत मानी जाएगी. 5 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी.

मगर एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद जनता में फिल्म का क्रेज नजर आने लगा था. अब सैकनिल्क की रिपोर्ट बता रही है कि मंगलवार 8 बजे तक 'दीवानियत' का ओपनिंग कलेक्शन करीब 8 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. अनुमान लगाया जा सकता है कि रात के शोज खत्म होने तक ये आंकड़ा 10 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है.

हर्षवर्धन राणे की फिल्मों से ज्यादा होगी 'दीवानियत' की ओपनिंग

'सनम तेरी कसम' (2016) से हिंदी में डेब्यू करने वाले हर्षवर्धन का करियर करीब 10 सालों में बहुत खास नहीं रहा है. लॉकडाउन वाले दौर में आई उनकी ओटीटी फिल्मों को हटा दें तो थिएटर्स में उनकी लगभग 4 फिल्में आई हैं. 'सनम तेरी कसम' के बाद वो जेपी दत्ता की वॉर ड्रामा 'पलटन' में दिखे थे जो तगड़ी फ्लॉप थी. और यही हाल पिछले साल आई उनकी फिल्म 'सावी' का भी हुआ.

इन तीनों के अलावा पिछले साल उनकी 'तारा वर्सेज बिलाल' भी थिएटर्स में रिलीज हुई थी. मगर इस फिल्म का हाल ये था कि ट्रेड ने इसका कलेक्शन गिनने की जरूरत भी नहीं समझी. हर्षवर्धन की इन फिल्मों में से किसी का नेट लाइफटाइम कलेक्शन 10 करोड़ तक नहीं पहुंच सका था. मगर अब उनकी फिल्म 'दीवानियत' पहले ही दिन ये आंकड़ा पार करने की तरफ बढ़ रही है.

हालांकि, 'सनम तेरी कसम' पहली बार रिलीज के बाद बाद में कल्ट बन गई. इसी साल जब ये फिल्म थिएटर्स में री-रिलीज हुई, तो इसने 50 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया. हर्षवर्धन की इस फिल्म के नाम री-रिलीज पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी है. शायद इसी फिल्म से जनता को हर्षवर्धन का चेहरा आज भी याद है और यही बात उनकी नई फिल्म को फायदा दिला रही है.

