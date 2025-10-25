'एक दीवाने की दीवानियत' का कमाल... 4 दिन में हर्षवर्धन राणे की सारी फिल्मों से निकली आगे

दिवाली क्लैश में 'थामा' के आगे काफी कमजोर मानी जा रही फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अनुमान लगाने वालों को ऐसा सरप्राइज किया है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. 'सनम तेरी कसम' के स्टार हर्षवर्धन राणे और पंजाबी फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस सोनम बाजवा को साथ लेकर आई 'दीवानियत' को रिव्यू भी बहुत पॉजिटिव नहीं मिले हैं. मगर ये फिल्म इसके बावजूद लगातार जमकर दर्शक जुटा रही है. अब इसने हर्षवर्धन राणे के लिए एक अनोखा कमाल किया है.

'दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहले दिन सभी को चौंकाते हुए डबल डिजिट में ओपनिंग करने वाली ये फिल्म, छुट्टियां खत्म होने के बावजूद लगातार सॉलिड परफॉर्म कर रही है. वर्किंग डेज में भी इसका कलेक्शन 7-8 करोड़ की रेंज पर टिका रहा. गुरुवार को 'दीवानियत' का कलेक्शन 7 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था.

अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चौथे दिन यानी शुक्रवार को इसने 6 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन किया है. इन दो दिनों में इसकी कमाई में पूरे 10% की भी कमी नहीं आई है. अब 4 दिनों में इसका टोटल नेट कलेक्शन 32 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है.

'हर्षवर्धन' के करियर में पहली हिट

'दीवानियत' ने एक बहुत ही अनोखा कमाल बॉक्स ऑफिस पर किया है. फिल्म के हीरो हर्षवर्धन राणे को लोग 2016 में आई फिल्म 'सनम तेरी कसम' से याद रखते हैं. मगर ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप रही थी. इसकी बेहतर कमाई इस साल री-रिलीज होने के बाद हुई. ऑरिजिनल रन में फिल्म ने पूरे 10 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं किया था. बल्कि हर्षवर्धन की बाकी थिएट्रिकल फिल्मों 'पलटन', 'तारा वर्सेज बिलाल' और 'सावी' का कलेक्शन भी बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ का आंकड़ा नहीं पार कर सका था.

अब 4 दिन में 32 करोड़ के साथ 'दीवानियत', हर्षवर्धन की सारी फिल्मों के कुल नेट कलेक्शन से ज्यादा कमाई कर चुकी है. रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का प्रोडक्शन बजट 30 करोड़ रुपये है. इस लिहाज से शनिवार की कमाई के बाद 'दीवानियत' को हिट का दर्जा भी मिल जाएगा. वीकेंड में जंप के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का भी आंकड़ा आराम से पार कर जाएगी. देखना है कि बिना बड़ी उम्मीदों के थिएटर्स में पहुंची ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित होती है.

