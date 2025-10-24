scorecardresearch
 

जनता को दीवाना बना रही 'एक दीवाने की दीवानियत', एक हफ्ते में ही होगी हिट

'थामा' जैसी बड़ी फिल्म से क्लैश के बावजूद 'एक दीवाने की दीवानियत' लगातार थिएटर्स में भीड़ जुटा रही है. पहले ही दिन डबल डिजिट में ओपनिंग से हैरान करने वाली ये फिल्म अब तेजी से आगे बढ़ रही है. ये पहले हफ्ते में ही हिट होने की तरफ बढ़ रही है.

दर्शकों को खूब अपील कर रही है 'एक दीवाने की दीवानियत' (Photo: IMDB)
दर्शकों को खूब अपील कर रही है 'एक दीवाने की दीवानियत' (Photo: IMDB)

जिस फिल्म से किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी, वो लगातार बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज कर रही है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' मंगलवार को रिलीज हुई. दिवाली रिलीज बनकर आई इस फिल्म का क्लैश हॉरर यूनिवर्स जैसी पॉपुलर प्रॉपर्टी से आ रही 'थामा' से था. 

'थामा' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना जैसे नाम हैं, जो 'दीवानियत' के लीड एक्टर्स से यकीनन ज्यादा पॉपुलर हैं. मगर फिर भी कमजोर मानी जा रही 'दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा माहौल बनाया है कि ये बहुत जल्द 'हिट' कहलाने की तरफ बढ़ रही है. 

'एक दीवाने की दीवानियत' ने दर्शकों को बनाया दीवाना 
रिलीज से पहले ट्रेड में ये अनुमान चल रहे थे कि 'दीवानियत' पहले दिन 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. अगर ये 5 करोड़ तक की ओपनिंग कर लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी. लव स्टोरी लेकर आई इस फिल्म को 'A' रेटिंग मिली है, जिससे दर्शक थोड़े कम हो जाते हैं. बड़ी फिल्म 'थामा' के सामने इसे स्क्रीन्स भी कम मिलीं. मगर फिर भी 'दीवानियत' ने पहले ही दिन 10 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ ट्रेड को सरप्राइज कर दिया था. दूसरे दिन इसका कलेक्शन पूरे 20% भी कम नहीं हुआ और 8.88 करोड़ रुपये रहा.

अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 'दीवानियत' ने तीसरे दिन 7 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन किया है. यानी तीसरे दिन भी इसकी कमाई में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है. अब तीन दिन में इसका टोटल नेट कलेक्शन 26 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है. 

एक हफ्ते में ही हिट हो जाएगी फिल्म 
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की ये फिल्म बहुत बड़े बजट में नहीं बनी है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका बजट करीब 30 करोड़ रुपये है. शुक्रवार को भले फिल्म की कमाई थोड़ी और कम होगी मगर शनिवार-रविवार को इससे बॉक्स ऑफिस पर जंप की उम्मीद की जा रही है. 

मंगलवार को रिलीज हुई 'दीवानियत' संडे तक बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक का नेट कलेक्शन कर सकती है. आजकल फिल्मों को बॉक्स ऑफिस से अपना बजट भी पूरा नहीं निकालना होता क्योंकि ओटीटी और बाकी डील्स से लगभग 40% तक बजट रिकवर हो जाता है. इसलिए आजकल बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से ज्यादा कमाई करते ही मेकर्स फिल्मों को हिट बता देते हैं. इस हिसाब से 'एक दीवाने की दीवानियत' एक हफ्ते से कम समय में ही बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो सकती है. 

