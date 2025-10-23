'एक दीवाने की दीवानियत' दिखा रही दम, दूसरे दिन 'थामा' से भी दमदार रही परफॉरमेंस

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' पहले दिन से ही सरप्राइज कर रही है. दिवाली क्लैश में कमजोर मानी जा रही इस फिल्म को कई बड़े बॉलीवुड टाइटल्स से बेहतर शुरुआत मिली. डबल डिजिट की ओपनिंग के बाद दूसरा दिन इसके लिए टेस्ट की तरह था. मगर 'दीवानियत' ने दुसरे दिन भी जनता को दीवाना बनाना जारी रखा. कमाल ये रहा कि बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़, दिवाली की बड़ी रिलीज 'थामा' से भी मजबूत रही.

दूसरे दिन भी दमदार रहा कलेक्शन

'दीवानियत' को रिव्यूज बहुत पॉजिटिव नहीं मिले हैं. मगरजनता में इसका क्रेज ऐसा है कि रिव्यूज से फिल्म के दर्शकों को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता दिख रहा. दिवाली वाले लंबे वीकेंड के बाद, बुधवार से लोगों ने वापस काम पर लौटना शुरू कर दिया. इसलिए फिल्मों की कमाई मंगलवार के मुकाबले कम होनी ही थी. मगर 'दीवानियत' का क्रेज इसके बावजूद कुछ खास कम होता नहीं नजर आया.

ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस फिल्म ने दूसरे दिन 8 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है. मंगलवार को दिवाली रिलीज बनकर आई इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग बटोरी थी. यानी बुधवार को इसकी कमाई करीब 20% ही गिरी है. कमजोर रिव्यूज वाली फिल्म के हिसाब से इसका बॉक्स ऑफिस पर होल्ड सॉलिड है.

'थामा' से भी बेहतर बॉक्स ऑफिस होल्ड

'दीवानियत' के साथ ही थिएटर्स में आयुष्मान खुराना की 'थामा' भी थिएटर्स में पहुंची थी. दिवाली की मेन बॉलीवुड रिलीज बनकर आई 'थामा' को पहले दिन 25 करोड़ से थोड़ी ज्यादा ओपनिंग मिली थी. जबकि बुधवार को इसका कलेक्शन 19 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हुआ है. ये कलेक्शन में करीब 24% की कमी है. यानी 'दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस होल्ड दूसरे दिन 'थामा' से बेहतर रहा. 'दीवानियत' इस क्लैश में 'थामा' से छोटी फिल्म है, इसके लीड एक्टर्स कम पॉपुलर हैं और इसकी स्क्रीन्स भी काफी कम हैं. इस लिहाज से इसकी परफॉरमेंस काफी तगड़ी चल रही है.

अब दो दिन में 'दीवानियत' का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 18 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. गुरुवार को कई जगहों पर भाई दूज की छुट्टी रहने से भी थिएटर्स में दर्शक बढ़ेंगे और इसका फायदा फिल्मों को मिलेगा. 'दीवानियत' का रिपोर्टेड बजट करीब 30 करोड़ रुपये है. अगर ये बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह चलती रही तो एक ही हफ्ते में इस फिल्म का हिट हो जाना लगभग तय है.

