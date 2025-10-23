scorecardresearch
 

Feedback

'एक दीवाने की दीवानियत' दिखा रही दम, दूसरे दिन 'थामा' से भी दमदार रही परफॉरमेंस

'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली पर 'थामा' के साथ क्लैश हुई. इस फिल्म से ट्रेड को कोई बहुत तगड़ी उम्मीद नहीं थी. मगर पहले ही दिन इसने तगड़ी ओपनिंग से सरप्राइज कर दिया. दूसरे दिन इसका असली टेस्ट होना था. मगर इस टेस्ट में ये फिल्म भारी नंबर्स से पास हुई है.

Advertisement
X
'एक दीवाने की दीवानियत' दर्शकों को बना रही दीवाना (Photo: Instagram/@sonambajwa)
'एक दीवाने की दीवानियत' दर्शकों को बना रही दीवाना (Photo: Instagram/@sonambajwa)

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' पहले दिन से ही सरप्राइज कर रही है. दिवाली क्लैश में कमजोर मानी जा रही इस फिल्म को कई बड़े बॉलीवुड टाइटल्स से बेहतर शुरुआत मिली. डबल डिजिट की ओपनिंग के बाद दूसरा दिन इसके लिए टेस्ट की तरह था. मगर 'दीवानियत' ने दुसरे दिन भी जनता को दीवाना बनाना जारी रखा. कमाल ये रहा कि बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़, दिवाली की बड़ी रिलीज 'थामा' से भी मजबूत रही. 

दूसरे दिन भी दमदार रहा कलेक्शन
'दीवानियत' को रिव्यूज बहुत पॉजिटिव नहीं मिले हैं. मगरजनता में इसका क्रेज ऐसा है कि रिव्यूज से फिल्म के दर्शकों को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता दिख रहा. दिवाली वाले लंबे वीकेंड के बाद, बुधवार से लोगों ने वापस काम पर लौटना शुरू कर दिया. इसलिए फिल्मों की कमाई मंगलवार के मुकाबले कम होनी ही थी. मगर 'दीवानियत' का क्रेज इसके बावजूद कुछ खास कम होता नहीं नजर आया. 

ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस फिल्म ने दूसरे दिन 8 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है. मंगलवार को दिवाली रिलीज बनकर आई इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग बटोरी थी. यानी बुधवार को इसकी कमाई करीब 20% ही गिरी है. कमजोर रिव्यूज वाली फिल्म के हिसाब से इसका बॉक्स ऑफिस पर होल्ड सॉलिड है. 

सम्बंधित ख़बरें

thamma collection
मूवी मसाला: थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत, पहले दिन किसने मारी बाजी? 
Ek Deewane Ki Deewaniyat day 1 collection: harshvardhan rane film surprises trade
'एक दीवाने की दीवानियत' का धमाका, पॉपुलर स्टार्स की लव स्टोरीज से बेहतर ओपनिंग  
ek deewane ki deewaiyat box office collection: harshvardhan rane filmsurprises thamma
'दीवानियत' का सरप्राइज... 'थामा' से क्लैश का नहीं असर, मिली तगड़ी ओपनिंग 
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review
एक तरफा प्यार, इमोशन से भरी है हर्षवर्धन राणे की फिल्म, पढ़ें रिव्यू 
ek deewane ki deewaniyat shocks thamma in diwali clash
'एक दीवाने की दीवानियत' बनी 'थामा' के लिए दिक्कत! दिवाली पर होगा धमाका... 
Advertisement

'थामा' से भी बेहतर बॉक्स ऑफिस होल्ड 
'दीवानियत' के साथ ही थिएटर्स में आयुष्मान खुराना की 'थामा' भी थिएटर्स में पहुंची थी. दिवाली की मेन बॉलीवुड रिलीज बनकर आई 'थामा' को पहले दिन 25 करोड़ से थोड़ी ज्यादा ओपनिंग मिली थी. जबकि बुधवार को इसका कलेक्शन 19 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हुआ है. ये कलेक्शन में करीब 24% की कमी है. यानी 'दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस होल्ड दूसरे दिन 'थामा' से बेहतर रहा. 'दीवानियत' इस क्लैश में 'थामा' से छोटी फिल्म है, इसके लीड एक्टर्स कम पॉपुलर हैं और इसकी स्क्रीन्स भी काफी कम हैं. इस लिहाज से इसकी परफॉरमेंस काफी तगड़ी चल रही है. 

अब दो दिन में 'दीवानियत' का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 18 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. गुरुवार को कई जगहों पर भाई दूज की छुट्टी रहने से भी थिएटर्स में दर्शक बढ़ेंगे और इसका फायदा फिल्मों को मिलेगा. 'दीवानियत' का रिपोर्टेड बजट करीब 30 करोड़ रुपये है. अगर ये बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह चलती रही तो एक ही हफ्ते में इस फिल्म का हिट हो जाना लगभग तय है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement