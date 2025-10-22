scorecardresearch
 

'एक दीवाने की दीवानियत' का धमाका, पॉपुलर चेहरों वाली लव स्टोरीज से बेहतर ओपनिंग

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को इस दिवाली क्लैश में कमजोर माना जा रहा था. मगर इस फिल्म ने चौंकाने वाली सॉलिड ओपनिंग की है. इसकी ओपनिंग दो ऐसी बॉलीवुड लव स्टोरीज से बेहतर है जिनमें पॉपुलर यंग स्टार्स थे.

कैसी है एक दीवाने की दीवानियत? (Photo: Youtube/T-Series)
ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फैन्स को शायद कम पॉपुलर चेहरों वाली लव स्टोरीज ही पसंद आ रही हैं. 'सनम तेरी कसम' फेम हर्षवर्धन राणे और पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा की लव स्टोरी 'एक दीवाने की दीवानियत' मंगलवार को थिएटर्स में रिलीज हुई. इसका क्लैश थिएटर्स में 'थामा' जैसी बड़ी फिल्म से हुआ. मगर दिवाली क्लैश में कमजोर मानी जा रही 'दीवानियत' ने अपनी सॉलिड ओपनिंग से, अनुमान लगाने वालों को तगड़ा सरप्राइज दिया है. 

'एक दीवाने की दीवानियत' की ओपनिंग 
हर्षवर्धन और सोनम की ये फिल्म 'A' रेटेड है. इस रेटिंग की वजह से दर्शक पहले ही कम हो जाते हैं क्योंकि फैमिली ऑडियंस इन फिल्मों के शोज में खास दिलचस्पी नहीं लेती. ऊपर से सामने 'थामा' जैसी बड़ी फिल्म भी थी जिसे मेन दिवाली रिलीज माना जा रहा था. एडवांस बुकिंग भी इतनी तगड़ी नहीं थी कि इससे किसी धमाके की उम्मीद की जाए. 

मगर मंगलवार को 'दीवानियत' की सॉलिड डिमांड नजर आई. वॉक-इन दर्शकों ने हर्षवर्धन और सोनम की इस फिल्म को मौका देने का मूड बना लिया. रिलीज से पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म पहले दिन 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक का कलेक्शन करेगी. लेकिन इसने अब सॉलिड सरप्राइज दिया है. 

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, 'दीवानियत' ने पहले दिन 10.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. 'थामा' के मुकाबले लगभग आधे से भी कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन अनुमानों से बहुत ज्यादा रहा. 

रोमांटिक कहानियों में नए चेहरे खोज रही ऑडियंस?
इसी साल दो बिल्कुल नए एक्टर्स के साथ आई 'सैयारा' ने अपनी धुआंधार कमाई से ट्रेड को चौंका दिया था. बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर नजर रखने वाले कई लोगों का मानना था कि रोमांटिक कहानी में फ्रेश चेहरों और पॉपुलर गानों का होना इस फिल्म के चलने की एक बड़ी वजह थी. इस बात के सपोर्ट में एक सॉलिड उदाहरण भी मौजूद है. 

पिछले दो महीनों में करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस से दो लव स्टोरीज आई हैं. दोनों में जाह्नवी कपूर लीड एक्ट्रेस थीं. जहां 'परम सुंदरी' में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, वहीं 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण धवन उनके साथी थे. ये तीनों ही बॉलीवुड के पॉपुलर यंग चेहरे हैं और खूब नजर आते हैं. 'परम सुंदरी' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के एक-एक गाने को छोड़ दें तो बाकी गाने भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे. इन दोनों ही फिल्मों को 'दीवानियत' से बेहतर चर्चा और रिलीज मिली थी. 

मगर जहां 'परम सुंदरी' ने 7 करोड़ की ओपनिंग की थी, वहीं 'सनी संस्कारी...' ने पहले दिन 10 करोड़ रुपये कमाए थे. यानी इन दोनों के मुकाबले 'दीवानियत' की ओपनिंग काफी बेहतर है. हालांकि, सिर्फ इस ओपनिंग के दम पर ये कह पाना मुश्किल है कि ये फिल्म आगे भी बड़ी कमाई करती रहेगी. इसके रिव्यूज बहुत अच्छे नहीं हैं और वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत खास नहीं है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 'दीवानियत' आगे बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है. 

