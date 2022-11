Drishyam 2: पब्लिक को पसंद आ रही अजय देवगन की 'दृश्यम 2', मिला ऐसा रिस्पॉन्स

2 और 3 अक्टूबर को आखिर ऐसा क्या हुआ जो विजय सलगांवकर को पूरी कहानी रचनी पड़ गई, इसका खुलासा अब हो चुका है. फैन्स जिस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह रिलीज हो चुकी है. अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना जैसी मजबूत स्टारकास्ट वाली फिल्म 'दृश्यम 2' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई भी कर ली थी. सोशल मीडिया पर अबतक जो इस फिल्म को लेकर हाइप बना हुआ था, वह सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है. दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद किया है. ऐसा हम नहीं, बल्कि ट्विटर पर फैन्स के आए रिव्यू से आपको बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर हो रही 'दृश्यम 2' की चर्चा

सात साल पहले आई 'दृश्यम' की ही कहानी को 'दृश्यम 2' आगे बढ़ाती है. हालांकि, विजय सलगांवकर एक केबल ऑपरेटर से थिएटर का मालिक बन जरूर जाता है, लेकिन सात साल पहले घटी कहानी आज भी उसके परिवार को हॉन्ट करती है. फैन्स के बीच फिल्म को लेकर इसलिए भी हाइप बना हुआ है, क्योंकि कहानी में सस्पेंस और थ्रिल है. जो उन्हें एक्साइट कर रहा है.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️#Drishyam2 is BRILLIANT. #AbhishekPathak’s attempt is genuine…makes the film really thrilling…commendable screen-writing, especially the 2nd half..#AjayDevgn is beyond First Rate 💥💥…his power to influence the chars + the audience is the kick #Drishyam2review pic.twitter.com/q439AH603P — Nishit Shaw (@NishitShawHere) November 17, 2022

#Drishyam2 Interval

Gripping story.pata bhi nahi chala aur interval aagaya.

Smart and unexpected twist before interval.

Akshaye Khanna ki entry bhi 1 ghante baad hi hoti hai.

Waiting for other half. फिल्म में अजय देवगन और तब्बू ने स्क्रीन शेयर किया है. दोनों ने अपने चार्म से सभी को फैन बनाया है. अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म में जान डाल रही है. इशिता दत्ता और मृणाल ने भी शानदार काम किया है. दोनों का स्क्रीन पर जो कॉन्फिडेंस दिखा है, वह अद्भुत है. फिल्म फैमिली एंटरटेनमेंट है. थिएटर में जाकर इसे देखा जा सकता है. अबतक के रिव्यूज से तो यही चीज निकलकर सामने आ रही है. — Yogesh Rokde (@yogirokde) November 18, 2022

Just ended watching Drishyam 2. What a Fantastic thriller ride. Ajay Devgan in terrific form. Tabu and Akshay khanna are perfect.Deja Vu leads. Perfect entertainer.

4 stars ⭐️ from my side.

After all it’s all about the family ❣️ #Drishyam2review #Drishyam2ThisFriday #Drishyam2 pic.twitter.com/JU4wHEFVBA — Ejaz Waris (@drejazwaris) November 17, 2022

#Drishyam2 will be full of drama, suspense, twists and a full filmy climax. Excited to know what happens after the case reopens. pic.twitter.com/u6zxZcXoWQ — Zafar Saifi (@ZafarSaifii) November 18, 2022

#OneWordReview#Drishyam2 is just brilliant

Fantastic thriller movie.

Remake ho to Aisa brna na ho#Ajay Devgan is just 🔥. #Tabu & Khanna sahab nailed it

And DSP's BGM wah

Must Watch movie

⭐⭐⭐⭐🌟/5 pic.twitter.com/qgZhnYqDfq — Bilas Nandan1 (@BilasNandan1) November 18, 2022

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'एक ग्रिपिंग सीक्वल, जिसमें ढेरों ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं और ड्रामा भी है. मैं तो इस फिल्म के लिए तीन ताली बजाऊंगा.' एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, ''दृश्यम 2' ब्रिलिएंट फिल्म है. अभिषेक पाठक ने जो कहानी हिंदी में बनाने की कोशिश की है, वह अद्भुत तरीके से पेश की है. फिल्म काफी थ्रिलिंग है. स्क्रीन राइटिंग कमाल की नजर आती है. फिल्म का दूसरा पार्ट काफी जबरदस्त है. अजय देवगन ने जिस तरह स्क्रीन पर कहानी को बुना है और पुलिस वालों को भटकाया है, वह शानदार है. मास्टर क्लास फिल्म है.'