घर पर हुई फायरिंग के बाद पहली बार दिखीं दिशा पाटनी, बहन खुशबू ने भी दी सेल्फ डिफेंस की सलाह

एक्ट्रेस दिशा पाटनी पर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके बरेली स्थित घर पर दो बदमाशों द्वारा फायरिंग हुई थी. ये घटना दो दिन पहले घटी थी. इस दौरान दिशा या उनकी बहन खुशबू का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था. लेकिन अब वो पहली बार पब्लिकली सामने आई हैं.

फायरिंग के बीच कहां थी दिशा पाटनी?

घर पर हुई फायरिंग के बीच दिशा दरअसल न्यू यॉर्क फैशन वीक इवेंट का हिस्सा बनी थीं उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वेरोनिका लियोनी के क्रिएशन वाले केल्विन क्लेन कलेक्शन स्प्रिंग 2026 शो में दिशा को खास गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था. ग्लोबल स्टाइल और एलीगेंस का सिंबल बन चुकीं दिशा इवेंट में शानदार अंदाज में नजर आईं.

उनका लुक इस बार चर्चा का विषय रहा. डीप वी-नेक, स्ट्रैपी, सीक्विन और एम्ब्रॉइडरी वाले मैक्सी ड्रेस में दिशा ने ग्लैमरस और सोफिस्टिकेशन का कमाल कॉम्बिनेशन दिखाया. ओपन हेयर, मिनिमल मेकअप और ब्लैक हील्स ने उनके लुक को क्लासी टच दिया. शो के दौरान एक्ट्रेस को हॉलीवुड स्टार्स के साथ भी मस्ती-मजाक करते देखा गया.

सुपरमॉडल और एक्ट्रेस कैरोलिन मर्फी और मॉडल सबरीना धॉर्रे एल्बा से उनकी फ्रेंडली चैट ने पूरे माहौल को और हल्का बनाया. केल्विन क्लेन के इस हाई-प्रोफाइल शो में बीटीएस के जंगकुक, लिली कॉलिन्स और क्रिस ब्राइनी जैसे हॉलीवुड और ग्लोबल आइकन्स भी शामिल हुए, जिससे स्टार पावर और बढ़ गई.

फिलहाल दिशा इस वक्त अपने करियर के सबसे रोमांचक दौर में हैं. फैशन वर्ल्ड में ग्लोबल पहचान बनाने के साथ-साथ वो हॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'हॉलीगार्ड्स' के लिए भी तैयार हो रही हैं. कहना गलत नहीं होगा कि दिशा अब सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल स्टार बनने की राह पर भी हैं.

फायरिंग के बाद क्या है खूशबु पाटनी का रिएक्शन?

बता दें कि दिशा की बड़ी बहन खुशबू बरेली में एक्ट्रेस के माता-पिता संग रहती हैं. उनके घर फायरिंग की वजह खुशबू द्वारा अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज पर किए कमेंट्स बताई गई थी. हालांकि खुशबू ने काफी समय पहले सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी. अब घर पर हुई फायरिंग के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया है.

खुशबू इंडियन आर्मी में पूर्व मेजर की पोस्ट पर कार्यरत थीं. हालांकि अब वो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फिटनेस टिप्स-ट्रिक्स शेयर करती रहती हैं. इसी बीच वो डिफेंस से जुड़ी बातें भी बताती हैं. खुशबू ने ऐसा ही एक पोस्ट अब घर पर हुई फायरिंग के बाद किया है. खुशबू ने घर पर कैसे आसानी से सेल्फ डिफेंस टूल बनाया जाता है, ये दिखाया है. उन्होंने एक मोबाइल चार्जिंग केबल और लोहे के भारी पेंच की मदद से एक डिफेंस टूल बनाया जिससे दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सकता है.

इसी दौरान खुशबू कहती हैं, 'हम ये सोचते हैं कि घर पर सेल्फ डिफेंस टूल की क्या जरूरत है. लेकिन आज के इस कलयुग में कब जाने क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं. चाहे आप पब्लिक फिगर में हो या ना हों, उससे कोई लेना देना नहीं है. आप अपने पास कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए जरूर रखें. अगर आपके पास लाइसेंस गन है, तो ठीक. वरना सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ जरूर रखें.'

