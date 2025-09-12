scorecardresearch
 

बहन की एक इंस्टा स्टोरी, संत प्रेमानंद का नाम और... दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की पूरी कहानी

दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर शुक्रवार को फायरिंग हुई थी जिसपर अब कई सारे अपडेट्स सामने आए हैं. जानकारी के मुताबिक दो बदमाशों ने एक्ट्रेस के घर के बाहर फायरिंग की और वहां से भागने में कामयाब हो गए. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश करने में जुटी है.

दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की पूरी कहानी (Photo: Instagram @khushboo_patani)
दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की पूरी कहानी (Photo: Instagram @khushboo_patani)

एक्ट्रेस दिशा पाटनी पर इस समय मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके बरेली स्थित घर पर कई राउंड्स फायरिंग हुई है जिसकी जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण गैंगस्टर ने ली. इस पूरी घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है. अब दिशा के घर फायरिंग कैसे हुई, इसकी जानकारी सामने आई है. खबर है कि दो बदमाशों ने बाइक पर आकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था.

क्या है दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की अपडेट?

दिशा पाटनी के बरेली घर पर उनके माता-पिता और बड़ी बहन खुशबू पाटनी रहते हैं. उनके घर पर सुबह 4.30 बजे फायरिंग हुई थी. खबर थी कि एक्ट्रेस के घर के बाहर 2 राउंड फायरिंग हुई थी जिसमें कोई घायल नहीं हुआ था. अब लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि फायरिंग से पहले दिशा पाटनी के घर की रेकी करने बदमाश आए थे. फायरिंग के वक्त दो बदमाश एक बाइक पर आए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था.

बदमाशों ने दिल्ली लखनऊ हाइवे से एंट्री करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर उसी हाइवे से बरेली से बाहर निकल गए. फिलहाल पुलिस दिशा पाटनी के घर से लेकर हाइवे तक के सीसीटीवी खंगालने में जुटी है. घटना को अंजाम देने आए बदमाशों ने 7-8 मिनट में ही बरेली का शहरी इलाका छोड़ हाइवे पकड़ लिया था. बाहर से आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था. एक्ट्रेस के घर पर 2/3 बर्स्ट फायर किए गए. पुलिस को 7 राउंड फायरिंग की आशंका है.

बरेली पुलिस के एसपी अनुराग आर्य ने भी इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर वीडियो शेयर करते हुए बाइट दी है.

क्यों हुई थी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग?

मालूम हो कि बीते जुलाई महीने में दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में अनिरुद्धाचार्य को लेकर कुछ विवादित कमेंट्स किए थे. उनके बयान को पहले प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ा गया जिसपर काफी विवाद भी खड़ा हुआ. हालांकि बाद में खुशबू ने वीडियो जारी करके सफाई दी कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज को नहीं, बल्कि अनिरुद्धाचार्य के लिए कमेंट किया था.

कुछ दिनों बाद खुशबू ने अनिरुद्धाचार्य का वो वीडियो भी डाला जिसपर उनका कमेंट वायरल हुआ था. अब इसी मामले के कारण उनके घर फायरिंग हुई जिसकी जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण गैंगस्टर्स ने ली है. उन्होंने दिशा की बहन को चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था.

