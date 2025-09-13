दिलजीत दोसांझ का शाहरुख को जवाब, आर्यन खान को देख चौंके, बोले- मेरे लिए शॉकिंग...

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में इसका एक गाना 'तेनु की पता' रिलीज किया गया. इसमें एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ को लेकर बिहाइंड द सीन वीडियो एक्टर शाहरुख खान ने शेयर किया था. जिसमें दिलजीत की जमकर तारीफ की गई थी. अब इसे लेकर दिलजीत का रिएक्शन आया है.

आर्यन को लेकर क्या बोले दिलजीत?

दिलजीत ने X अकाउंट पर शाहरुख खान के शेयर किए वीडियो पर रिएक्ट कर कहा, 'सर बहुत प्यार जी. आर्यन भी बहुत प्यारा है. पहली बार जब स्टूडियो में मैं उससे मिला, ऐसा लगा जैसे आपसे मिल रहा हूं. जो मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था. आर्यन गिटार भी बजा लेता है और गाता भी बहुत अच्छा है. जब मैं गाना डब कर रहा था, तो वह गाने के हर एक नोट को जान रहा था. भगवान उसे आशीर्वाद दें.'

Sir Baut Pyar Ji 😇🙏🏽



Aryan V Baut Pyara Hai..

Pheli baar Jab Studio Mai Mila Mujhey Lagaa Jaise Aapse Mil Raha Hu 😊



Jo Bilkul hee Shocking thaa mere liye..

Ke Aryan Guitar bhi Play Kar leta Hai Aur Gaata Bhi Utna Hee Acha Hai



Jab mai song Dub Kar Raha Thaa He Knows Every… https://t.co/KeMnI03lls — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) September 13, 2025

शाहरुख खान ने क्या पोस्ट किया था?

शाहरुख खान ने दिलजीत दोसांझ के गाने का BTS शेयर किया था. जिसमें वो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज का सॉन्ग'तेनु की पता' शूट कर रहे थे. शाहरुख ने लिखा, 'दिलजीत पाजी को दिल से शुक्रिया और ढेर सारी झप्पी...आप बहुत दयालु और प्यारे हैं. उम्मीद है आर्यन्स ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा.'

कब आएगी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'?

आर्यन खान के डायरेक्शन में बन रही सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस वेब सीरीज में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बॉलीवुड के फेमस सितारे नजर आने वाले हैं. जिसमें बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बाम्बा, गौतमी कपूर, बादशाह, मनोज पाहवा, मोना सिंह, रजत बेदी, मनीष चौधरी, आन्या सिंह और विजयेंद्र कोहली जैसे कलाकार नजर आएंगे.

इसके साथ ही कैमियों में रणवीर सिंह, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर, एसएस राजामौली, दिशा पाटनी, सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव, शाहरुख खान को देखा गया हैं.

