'कैब ड्राइवर आ गया', ऑस्ट्रेलिया में दिलजीत दोसांझ पर हुआ रेसिस्ट कमेंट, एक्टर को आया गुस्सा?

सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने नए एलबम AURA के लिए वर्ल्ड टूर पर हैं. सिडनी कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले दिलजीत ने बैकस्टेज होने वाली तैयारियों की झलक दिखाई. एक्टर ने यहां एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें रेसिस्ट कमेंट का सामना करना पड़ा है. कुछ लोगों ने उन्हें 'कैब ड्राइवर' कहकर बुलाया.

दिलजीत का खुलासा

यूट्यूब वीडियो में दिलजीत ने बताया जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पैपराजी ने उन्हें क्लिक करना शुरू किया. जब उन्होंने फोटोज शेयर कीं तो लोगों ने नस्लभेदी कमेंट किए. दिलजीत ने कहा- कुछ एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया हूं. किसी ने मुझे उन पोस्ट्स पर किए गए कमेंट्स भेजे. इनमें लोग कह रहे थे 'नया ऊबर ड्राइवर आ गया' या 'नए 7-11 कर्मचारी पहुंच गए हैं'. मैंने ऐसे बहुत से रेसिस्ट कमेंट देखे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया एक होनी चाहिए और किसी तरह की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए.

दिलजीत को आया गुस्सा?

दिलजीत के मुताबिक, कैब ड्राइवर से उनकी तुलना होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. क्योंकि ये लोग देश के कामकाज को आगे बढ़ाने में अहम रोल प्ले करते हैं. उन्होंने कहा, मुझे कैब या ट्रक ड्राइवर से तुलना होने पर ऑब्जेक्शन नहीं है. अगर ट्रक ड्राइवर न हों तो घर तक रोटी नहीं पहुंचेगी. मैं गुस्सा नहीं हूं और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उनके लिए भी मेरे मन में प्यार है. दिलजीत का ये वीडियो देखकर फैंस भावुक हो गए. फैंस ने एक्टर को सपोर्ट किया है.

Advertisement

देखें दिलजीत का वीडियो...

बॉर्डर 2 में दिखेंगे दिलजीत

वर्कफ्रंट पर, दिलजीत पंजाबी से लेकर हिंदी मूवीज तक में छाए हुए हैं. हाल ही में वो पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 और हिंदी फिल्म डिटेक्टिव शेरदिल में नजर आए थे. उनकी फिल्म सरदार जी 3 पर खूब बवाल हुआ था. पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की कास्टिंग पर आपत्ति जताई गई. अभी तक ये मूवी भारत में रिलीज नहीं हुई है. औवरसीज में इसे रिलीज किया जा चुका है.

दिलजीत की अपकमिंग मूवी में बॉर्डर 2 शामिल है. फिल्म में दिलजीत के साथ सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी होंगे. 15 अक्टूबर को दिलजीत ने AURA एलबम रिलीज किया था. सोशल मीडिया पर एक्टर अपने टूर के वीडियोज शेयर करते रहते हैं.

---- समाप्त ----