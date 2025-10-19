scorecardresearch
 

परिवार से दूर दिलजीत दोसांझ, अब क्यों नहीं मनाते दिवाली? बोले- डर लगने लगा है...

देशभर में इस समय रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम है. इस बीच बॉलीवुड एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने दिवाली को लेकर अपने इमोशंस शेयर किए. साथ ही ये बताया कि उन्हें अब पटाखों से डर लगता है.

दिवाली पर बोले दिलजीत दोसांझ (Photo: Instagram/@diljitdosanjh)
दीपावली के इस शुभ दिन हर तरफ खुशियों की लहर है. देश में हर कोई एक दूसरे को रोशनी के इस त्योहार पर शुभकामनाएं दे रहा है. ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी अपने फैंस को बधाई दी है. इसी कड़ी में बॉलीवुड और पंजाबी एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने दीपावली से जुड़ी अपनी भावनाएं शेयर की हैं.

बता दें कि इंस्टाग्राम पर सिंगर दिलजीत दोसांझ की टीम के पेज 'टीम दिलजीत ग्लोबल' से एक वीडियो जारी किया गया. जिसमें सिंगर ने बताया कि दिवाली कभी उनका सबसे पसंदीदा त्योहार हुआ करता था, लेकिन परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने इस पर्व को मनाना छोड़ दिया.

दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा?
दिलजीत ने वीडियो में बताया कि दिवाली की तैयारियां एक महीने पहले से शुरू हो जाती थी. उनका घर, गांव और गलियां रोशनी से जगमगाती थी. वो शाम को पटाखे फोड़ते और घर सजाते थे. इसके बाद अपने गांव के दोसांझ कलां में गुरुद्वारे, शिव मंदिर, दरगाह और गुगा पीर स्थान पर दीए जलाने जाते थे. शाम 4 बजे से त्योहार की शुरुआत होती और देर रात तक जश्न चलता था. हमारे पटाखे खत्म होते थे, तो हम दूसरों को पटाखा फोड़ते देखने लग जाते थे. ये मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है.

क्यों दिवाली नहीं मनाते दिलजीत?
दिलजीत ने आगे कहा, 'जब वे परिवार के साथ थे तो दिवाली उनकी लाइफ का सबसे उजला दिन होता था. मुझे दिवाली का त्योहार सबसे पसंद है. मैं बहुत पटाखे फोड़ता था. लेकिन समय के साथ जब वे परिवार से अलग हुए तो उनके अंदर एक खालीपन फील हुआ और तभी से उन्होंने दिवाली मनाना बंद कर दिया. अब पटाखों की आवाज से डर लगने लगा है.'

आने वाले दिलजीत के प्रोजेक्ट
बता दें कि पंजाबी सिंगर-एक्टर जल्द ही कौन बनेगा करोड़पति (KBC)-17 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म बॉर्डर-2 में वो एयरफोर्स हीरो के किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

