'धुरंधर' की फिर बढ़ी मुश्किलें, मेजर मोहित शर्मा के बाद इस किरदार के परिवार ने दी कोर्ट केस की धमकी

आदित्य धर की 'धुरंधर' देखने के लिए कई लोग बेहद एक्साइटेड हैं. जिस तरह से इस फिल्म ने अपने टीजर-ट्रेलर और गानों से जनता के बीच माहौल बनाया है, वो पिछले कुछ समय में बॉलीवुड की तरफ से काफी कम देखा गया. लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले लगातार विवादों में आ रही है.

'धुरंधर' की लगातार बढ़ रहीं मुश्किलें

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की कहानी क्या है, इसपर लगातार सस्पेंस बना हुआ है. मेकर्स ने अपनी फिल्म की स्टोरी को पब्लिक नहीं किया. हालांकि सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा की वीर गाथा पर आधारित है. मालूम हो कि मेजर मोहित शर्मा वही थे, जिन्होंने अंडरकवर होकर पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिद्दीन के आंतकवादी ग्रुप को अंदर ही अंदर खत्म किया था.

उन्होंने ये कारनामा अपनी बहादुरी और चालाकी से पूरा किया. 'धुरंधर' में रणवीर के लुक और ट्रेलर में दिखाए टाइमलाइन को देखकर हर कोई ये मान चुका था कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा के पाकिस्तान में स्ट्रगल को दर्शाने का काम करेगी. ये बात सुनकर उनका परिवार चिंता में आ गया. मगर खुद 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर ने इस बात को कंफर्म किया कि उनकी फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा की लाइफ से प्रेरित नहीं है.

लेकिन फिर खबर आई कि मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने 'धुरंधर' फिल्म के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की है. अब 'धुरंधर' में दिखाए गए एक और किरदार के परिवार ने मेकर्स को कोर्ट केस की धमकी दी है. फिल्म में एसपी चौधरी असलम का किरदार है, जिसे संजय दत्त प्ले कर रहे हैं. एसपी चौधरी असलम, दरअसल पाकिस्तान के कराची में पूर्व पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने वहां बड़े-बड़े ऑपरेशन्स का नेतृत्व किया था.

एसपी चौधरी असलम के परिवार ने दी धमकी

ट्रेलर में एसपी चौधरी असलम को जिस तरह इंट्रोड्यूस किया गया, वो उनके परिवार को पसंद नहीं आया. उनकी विडो वाइफ नूरीन असलम ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि उन्हें ट्रेलर में उनके पति के लिए इस्तेमाल हुए डायलॉग से नाराजगी है.

बता दें कि एसपी चौधरी असलम को फिल्म में एक जिन और डेविल का बच्चा बताया गया है. इसपर नूरीन ने कहा, 'मैं फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रही हूं ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पति को किस तरह दर्शाया गया है. हालांकि ट्रेलर में उनके लिए जो डायलॉग का इस्तेमाल किया गया, वो गलत है. हम मुसलमान हैं और ऐसे शब्द ना केवल असलम के लिए बल्कि उनकी मां के लिए भी अपमानजनक हैं, जो एक सिंपल और ईमानदार औरत थीं.'

'अगर फिल्म में मेरे पति को गलत तरीके से दिखाया गया या उनके खिलाफ कोई प्रोपगेंडा चलाया गया है, तो मैं हर संभव कानूनी कदम उठाऊंगी. ये अजीब बात है कि इंडियन फिल्ममेकर्स को पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिलता. मेरे पति एक बहादुर और साहसी पुलिस अधिकारी थे और अपराधी और आतंकवादी उनके नाम से खौफ खाते थे. मुझे हैरानी है कि उन्होंने रहमान डकैत को एक बड़े आतंकवादी के रूप में दर्शाया है, जबकि मैं अपने पति से जानती हूं कि वो एक जबरन वसूली करने वाला, किडनैपर और अपराधी था.'

बात करें 'धुरंधर' की, तो फिल्म में रहमान डकैत का रोल अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं. वहीं इसमें आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी हैं जिनके किरदार भी बाकियों की तरह दमदार हैं. ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

