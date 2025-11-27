'धुरंधर' में 20 साल छोटी सारा संग रणवीर का रोमांस, एक्ट्रेस के पिता को हुई आपत्ति?

फिल्ममेकर आदित्य धर की 'धुरंधर' रिलीज के काफी करीब पहुंच चुकी है. इसके टीजर-ट्रेलर ने पहले से ही ऑडियंस के बीच काफी हाईप बनाकर रखी हुई है. 'धुरंधर' की कास्ट भी जबरदस्त है. लेकिन कुछ लोगों को अभी भी फिल्म को लेकर मुद्दा उठाने में दिलचस्पी है. हर कोई रणवीर सिंह के साथ कास्ट हुईं एक्ट्रेस सारा अर्जुन को हीरोइन के रूप देखकर हैरान है.

सारा अर्जुन कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेहतरीन काम किया. अब वो 'धुरंधर' में पहली बार बतौर लीड हीरोइन नजर आएंगी. मगर कई लोगों ने उनकी कास्टिंग पर सवाल खड़े किए. सारा और रणवीर सिंह के बीच 20 सालों का अंतर है, जिसे जानकर लोग दंग हैं कि आखिर क्यों एक्टर अपनी से इतनी छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस कर रहे हैं.

अब सारा और रणवीर सिंह की उम्र को लेकर छिड़ी बहस पर एक्ट्रेस के पिता ने रिएक्ट किया है. एक्टर राज अर्जुन, जो खुद कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में कहा, 'एक वर्किग प्रोफेशनल के तौर पर, इन सारी बातों के बारे में सोचने का समय किसके पास है? मैं सारा से भी यही कहता हूं. ये चीजें तो बस ऊपर से एक चेरी की तरह है.'

'असल में जो ध्यान लगाने वाली जगह है, वो आपका काम है. कुछ लोग अच्छी चीजें लिखेंगे, तो कई लोग खराब बातें. ये सब आपके प्रोफेशन का हिस्सा है. मैंने सारा से वादा किया है कि चाहे जो भी हो जाए, वो इस दुनिया की सबसे खुश इंसान होगी. सबकुछ ठीक होने लगता है, जब आप आगे बढ़ते रहते हैं.'

सबसे कमाऊ चाइल्ड आर्टिस्ट रहीं सारा अर्जुन

सारा अर्जुन का एक्टिंग सफर तभी से शुरू हो गया था, जब वो महज ढाई साल की थीं. वो कई सारे ऐड्स में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सलमान खान, ऐश्वर्या राय और चियन विक्रम जैसे सुपरस्टार संग काम किया है. सारा को लोग 'छोटी ऐश्वर्या' भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने मणि रत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' में ऐश्वर्या राय के किरदार के बचपन का रोल प्ले किया था.

अब सारा 20 साल की उम्र में बड़े पर्दे पर बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. हालांकि फिल्म में उनका किरदार क्या है, ये अभी तक सस्पेंस रखा हुआ है. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी. कहा जा रहा है कि इसे दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट करीब साढ़े तीन घंटे लंबा है.

