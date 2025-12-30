scorecardresearch
 
धमाल मचा रही 'धुरंधर', टीवी शो से कॉपी किया बैकग्राउंड म्यूजिक? बादशाह ने किया रिएक्ट

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के क्लाइमेक्स बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर फैन्स में चर्चा जोरों पर है. रणवीर सिंह के किरदार के पाकिस्तान जाने वाले सीन में इस्तेमाल हुआ म्यूजिक नाइट राइडर टीवी शो की थीम जैसा बताया जा रहा है.

'धुरंधर' जल्द होगी 800 करोड़ पार (Photo: Screengrab)

आदित्य धर की पीरियड स्पाई थ्रिलर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फैन्स बार-बार फिल्म देख रहे हैं और हर सीन को तोड़-तोड़कर समझ रहे हैं. फिल्म का म्यूजिक भी चर्चा में है. गानों के अलावा बैकग्राउंड स्कोर को भी खूब पसंद किया जा रहा है. अब फैन्स के बीच क्लाइमेक्स बैकग्राउंड म्यूजिक की बात हो रही है. 

चर्चा में क्लाइमेक्स बैकग्राउंड म्यूजिक
फिल्म के अंत में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को पाकिस्तान भेजने का सीन है. वहां का ग्रूवी और थोड़ा रहस्यमयी बैकग्राउंड म्यूजिक उसके बैकस्टोरी का हिंट देता है. साथ ही सीक्वल के ग्लिम्प्स दिखाता है, जहां रणवीर का नया लुक है - छोटे बाल और साफ मुंडी हुई दाढ़ी. कुछ फैन्स को लगा कि ये म्यूजिक अमेरिकन सिंगर डोजा कैट के इस साल रिलीज हुए सॉन्ग "AAAHH MEN!" जैसा लग रहा है. ये उसके फिफ्थ एल्बम वी से तीसरा ट्रैक है, जो 1980s के पॉप म्यूजिक को ट्रिब्यूट है. फैन्स कयास लगा रहे हैं कि शशवत सच्चदेव ने डोजा कैट से लिया है, लेकिन असल में ये इंस्पिरेशन दशकों पुराना है. 

बादशाह ने की तारीफ
सिंगर और रैपर बादशाह ने अपने X अकाउंट पर सबका ध्यान इस ओर खींचा. उन्होंने X पर लिखा, क्यों कोई धुरंधर के एंड क्रेडिट्स सीन में नाइट राइडर थीम की बात नहीं कर रहा? इसके बाद कुछ फैन्स कन्फ्यूज हो गए.  

लेकिन दूसरे X यूजर्स ने क्लियर किया कि ये ग्लेन ए. लार्सन के 1980s एक्शन क्राइम टीवी शो नाइट राइडर का ओपनिंग थीम है. नाइट राइडर थीम लार्सन और स्टू फिलिप्स ने बनाया. लार्सन ने इसमें फ्रेंच कंपोजर लियो डेलिबेस के 1876 के क्लासिकल बैले सिल्विया का कुछ हिस्सा भी लिया. शो 1982 से 1986 तक 4 सीजन और 90 एपिसोड चला. पहले नेगेटिव रिव्यूज मिले, लेकिन अब कल्ट स्टेटस है.

बादशाह ने यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कोई शक नहीं @AdityaDharFilms कई लेवल पर गीकी जीनियस है. धुरंधर के क्लाइमेक्स में नाइट राइडर थीम यूज करना धर का नर्डी टच है, क्योंकि शो की स्टोरी मैच करती है. 

आदित्य धर की फिल्म घुरंधर बॉक्स पर नया इतिहार रच रही है. फिल्म ने 25 दिनों में अब तक 800 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

---- समाप्त ----
