धुआंधार 'धुरंधर' के दो हफ्ते... 'पुष्पा 2' जैसी ब्लॉकबस्टर से भी दमदार रणवीर की फिल्म, निशाने पर 700 करोड़

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर वो चक्रवात बन गई है, जिसके आने की खबर भी किसी को नहीं थी. 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने थिएटर्स में दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. पहले हफ्ते में तो फिल्म ने भौकाल जमाया ही. दूसरे हफ्ते में तो इसने जैसे रिकॉर्ड्स जलाकर रख देने की कसम खा ली. गुरुवार यानी 14वें दिन भी फिल्म का कलेक्शन अद्भुत लेवल पर रहा. ‘धुरंधर’ ने फिर एक बार ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिनके टूटने की उम्मीद भी कभी किसी ने नहीं की थी.

‘धुरंधर’ के दमदार दो हफ्ते

ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान कहते हैं कि गुरुवार को ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 23–24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. बुधवार के 25 करोड़ के मुकाबले ये मामूली सी गिरावट जरूर है. पर ध्यान देने लायक बात ये है कि ये मामूली गिरावट भी 14वें दिन आई है.

दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड ‘पुष्पा 2’ के नाम था. अल्लू अर्जुन की फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 199 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. ‘धुरंधर’ ने अच्छे-खासे अंतर से ये रिकॉर्ड तोड़ा है. गुरुवार को जोड़ने के बाद, दूसरे हफ्ते में ‘धुरंधर’ का नेट कलेक्शन लगभग 260 करोड़ रुपये हो गया है.

पहले हफ्ते में ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 218 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. यानी दूसरे हफ्ते में कलेक्शन करीब 20% बढ़ गया है. बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरे हफ्ते में 50% की गिरावट आम बात है. ‘पुष्पा 2’ ने पहले हफ्ते में 433 करोड़ कमाए थे और दूसरे में 199 करोड़. मगर ‘धुरंधर’ ने दूसरे हफ्ते में पहले से ज्यादा कमाई करके ट्रेंड बदल दिया है.

सबसे ज्यादा दिन 20 करोड़ की कमाई

‘पुष्पा 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार 13 दिन रोजाना 20 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा कलेक्शन किया था. ‘धुरंधर’ ने ये शानदार रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस पर लगातार 14 दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया है. जिस तरह ये आगे बढ़ रही है, पूरी उम्मीद है कि संडे तक इसका डेली कलेक्शन 20 करोड़ से ज्यादा ही रहने वाला है.

700 करोड़ का निशाना

गुरुवार के कलेक्शन के साथ ‘धुरंधर’ 14 दिन में टोटल 477 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है. पूरा चांस है कि शुक्रवार को ये 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. 600 करोड़ के साथ इस साल की सबसे बड़ी फिल्म रही ‘छावा’ का रिकॉर्ड टूटना तो अब तय ही है. पर ‘धुरंधर’ अभी और आगे की तैयारी में नजर आ रही है. ‘धुरंधर’ की स्पीड देखते हुए तय लग रहा है कि इसका लाइफटाइम कलेक्शन 700 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है.

