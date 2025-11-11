scorecardresearch
 

'मेरा मरा मुंह देखोगे', जब धर्मेंद्र की फिल्म को लेकर परिवार में हुआ था बवाल, पीछे हटाने पड़े कदम

लेखक सलीम खान ने सबसे पहले उन्हें ही अपनी लिखी फिल्म 'जंजीर' की कहानी सुनाई थी. धर्मेंद्र को वो फिल्म बहुत पसंद आई थी. लेकिन परिवार में हुई समस्या के चलते उन्हें इसे छोड़ना पड़ा था. बाद में उस फिल्म ने अमिताभ बच्चन की करियर की दिशा बदल दी थी.

जंजीर के हीरो होने वाले थे जंजीर के हीरो (Photo: Aajtak)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 1960 में हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था. फिल्मों में अपने दूसरे दशक तक वे सही संतुलन बना चुके थे. अपने करियर में उन्होंने कुछ मसाला एक्शन फिल्मों में काम किया. तो वहीं बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कुछ बढ़िया भूमिकाएं भी निभाईं. 1970 के शुरुआती दौर में धर्मेंद्र, हिंदी सिनेमा के सबसे होनहार कलाकारों में से एक थे. लेखक सलीम खान ने सबसे पहले उन्हें ही अपनी लिखी फिल्म 'जंजीर' की कहानी सुनाई थी. हालांकि बाद में उस फिल्म ने अमिताभ बच्चन की करियर की दिशा बदल दी थी. धर्मेंद्र को वो फिल्म बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को खरीदने के लिए 2500 रुपये भी दिए थे.

जंजीर के लिए धर्मेंद्र ने दिए थे पैसे

दीप्तकिर्ति चौधरी की किताब 'रिटन बाय सलीम-जावेद' में सलीम खान ने बताया कि उन्होंने 'जंजीर' का 'ट्रीटमेंट' जावेद अख्तर के साथ बतौर लेखक काम शुरू करने से पहले ही तैयार कर लिया था. सलीम के पिता अब्दुल राशिद खान पुलिस अधिकारी थे और उन्होंने चंबल की घाटियों में कुछ साल बिताए थे, जो बाद में 'शोले' के लिए भी प्रेरणा बने. सलीम ने 'जंजीर' की कहानी धर्मेंद्र को 2500 रुपये में बेची थी. उस समय तय हुआ था कि धर्मेंद्र फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे और उनके भाई अजीत निर्देशक प्रकाश मेहरा के साथ सह-निर्माता होंगे.

लेकिन सलीम के अनुसार, प्लान के मुताबिक बात नहीं बनी और प्रोडक्शन पार्टनरशिप टूट गई. इसलिए अजीत के बाहर होने के बाद धर्मेंद्र भी फिल्म से हट गए. धर्मेंद्र के हटने के बाद फिल्म दिलीप कुमार को ऑफर की गई, जिन्होंने इसे ठुकरा दिया. आखिरकार फिल्म अमिताभ बच्चन के पास पहुंची.

रिश्तेदार की वजह से छोड़नी पड़ी फिल्म

इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बॉबी देओल ने धर्मेंद्र के इस फिल्म से बाहर होने पर बात की थी. उन्होंने बताया कि उनकी एक कजिन और प्रकाश मेहरा के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र से फिल्म छोड़ने को कहा गया. बॉबी देओल ने कहा, 'जब जंजीर ऑफर हुई, पापा उसे करना चाहते थे. लेकिन हमारी एक कजिन सिस्टर थीं. उनकी शायद प्रकाश मेहरा जी से कोई समस्या हो गई थी. एक दिन वो घर आईं और बोलीं, 'आपको मेरी कसम, अगर आपने ये फिल्म की तो आप मेरा मजा मुंह देखोगे'. इसलिए पापा को जंजीर छोड़नी पड़ी.'

2022 में लेखक जावेद अख्तर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा था कि अमिताभ बच्चन 'जंजीर' के लिए आखिरी पसंद थे और धर्मेंद्र समेत कई लोगों ने फिल्म ठुकरा दी थी. इस पर धर्मेंद्र ने जवाब दिया था, “जावेद, कैसे हो… दिखावे की इस दुनिया में हकीकतें दबी रह जाती हैं. जीते रहो… दिलों को गुदगुदाना खूब आता है… काश सर चढ़कर बोलने का जादू भी सीख लिया होता.” अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'जंजीर' में प्राण और जया बच्चन ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं.

---- समाप्त ----
